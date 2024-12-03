Косметолог назвала 4 способи, які зволожать та захистять шкіру рук взимку

Раніше ми повідомляли про бальзам, який ефективно бореться з сухістю та тріщинами на губах.

Також ми писали, як зупинити старіння шкіри без дорогих процедур.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Ольги Позднякової та сайт Blue Daily.