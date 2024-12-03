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Косметолог назвала 4 способи, які зволожать та захистять шкіру рук взимку

Як доглядати за шкірою рук взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за руками взимку є обов'язковим через перепади температур та холодний вітер, які можуть викликати сухість та тріщини. Є 4 дієві поради, які допоможуть захистити руки в холодну погоду.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про повсякденні фактори, які лише погіршують стан шкіри рук.

Як доглядати за руками

Косметолог Ольга Позднякова назвала 4 поради для захисту шкіри рук:

  • Зволоження - головний ключ. Наносьте крем для рук після кожного миття, обираючи засоби з натуральними оліями та гліцерином
  • Рукавички - головні помічники. Не забувайте вдягати їх, коли виходите на вулицю в холодну погоду або навіть коли миєте посуд
  • Живлення - це може бути раз на тиждень маска для рук в домашніх умовах або парафінотерапія у спеціаліста
  • Регулярне очищення без пересушування. Використовуйте делікатні миючі засоби без агресивних компонентів 

До того експерт радить додати масаж рук до своєї рутини хоча б раз на тиждень. Цей ритуал не лише допоможе підтримати шкіру в ідеальному стані, а й поліпшить кровообіг і розслабить після важкого дня.

Що ще призводить до сухості шкіри рук

Раніше ми повідомляли про бальзам, який ефективно бореться з сухістю та тріщинами на губах.

Також ми писали, як зупинити старіння шкіри без дорогих процедур.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Ольги Позднякової та сайт Blue Daily.

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