Косметолог назвала 4 способи, які зволожать та захистять шкіру рук взимку

Догляд за руками взимку є обов'язковим через перепади температур та холодний вітер, які можуть викликати сухість та тріщини. Є 4 дієві поради, які допоможуть захистити руки в холодну погоду.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про повсякденні фактори, які лише погіршують стан шкіри рук.
Косметолог Ольга Позднякова назвала 4 поради для захисту шкіри рук:
До того експерт радить додати масаж рук до своєї рутини хоча б раз на тиждень. Цей ритуал не лише допоможе підтримати шкіру в ідеальному стані, а й поліпшить кровообіг і розслабить після важкого дня.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Ольги Позднякової та сайт Blue Daily.