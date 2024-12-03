Косметолог назвала 4 способа, которые увлажнят и защитят кожу рук зимой

Ранее мы сообщали о бальзаме, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах.

Также мы писали, как остановить старение кожи без дорогостоящих процедур.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Ольги Поздняковой и сайт Blue Daily.