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Косметолог назвала 4 способа, которые увлажнят и защитят кожу рук зимой

Как ухаживать за кожей рук зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за руками зимой является обязательным из-за перепадов температур и холодного ветра, которые могут вызвать сухость и трещины. Есть 4 действенных совета, которые помогут защитить руки в холодную погоду.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о повседневных факторах, которые только ухудшающих состояние кожи рук.

Как ухаживать за руками

Косметолог Ольга Позднякова назвала 4 совета по защите кожи рук:

  • Увлажнение - главный ключ. Наносите крем для рук после каждой мойки, выбирая средства с натуральными маслами и глицерином
  • Перчатки - главные помощники. Не забывайте одевать их, когда выходите на улицу в холодную погоду или даже когда моете посуду
  • Питание - это может быть раз в неделю маска для рук в домашних условиях или парафинотерапия у специалиста
  • Регулярная очистка без пересушивания. Используйте деликатные моющие средства без агрессивных компонентов

К тому же эксперт советует добавить массаж рук в свою рутину хотя бы раз в неделю.

Что еще приводит к сухости кожи рук

Ранее мы сообщали о бальзаме, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах.

Также мы писали, как остановить старение кожи без дорогостоящих процедур.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Ольги Поздняковой и сайт Blue Daily.

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