Косметолог назвала 4 способа, которые увлажнят и защитят кожу рук зимой

Уход за руками зимой является обязательным из-за перепадов температур и холодного ветра, которые могут вызвать сухость и трещины. Есть 4 действенных совета, которые помогут защитить руки в холодную погоду.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о повседневных факторах, которые только ухудшающих состояние кожи рук.
Косметолог Ольга Позднякова назвала 4 совета по защите кожи рук:
К тому же эксперт советует добавить массаж рук в свою рутину хотя бы раз в неделю.
Ранее мы сообщали о бальзаме, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Ольги Поздняковой и сайт Blue Daily.