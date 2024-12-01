Названо бальзам, який ефективно бореться з сухістю та тріщинами на губах

Бальзам для губ взимку повинен добре зволожувати шкіру та допомагати боротись з сухістю. Потрібно слідкувати, щоб в складі такого засобу були певні інгредієнти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Як часто можна наносити бальзам

Засоби для губ, які містять ароматизатори, можуть сприяти сухості, особливо взимку. Вони можуть бути особливо шкідливими для людей, які наносять бальзам для губ кілька разів протягом дня.

Дерматолог Мішель Грін розповів, що н емає емпіричного правила щодо того, як часто потрібно застосовувати бальзам для губ. Засіб слід наносити на губи, коли вони сухі або потріскані, і можна наносити повторно протягом дня.

Загалом, безпечною кількістю нанесення бальзаму є чотири рази на день.

Також може бути корисно використовувати засіб для губ після їжі та безпосередньо перед сном.

Яким має бути безпечний засіб

Експерт додав, що на відміну від решти тіла, наші губи не містять сальних залоз і не можуть виробляти вологу.

З цієї причини можна спробувати олію для губ, якщо шкіра губ дуже суха.

Бальзами для губ зволожують, створюючи бар’єр між вашими губами та навколишнім середовищем. А це сприяє підвищенню утримання вологи.

Тоді як олії для губ можуть проникати в губи та забезпечувати інтенсивне зволоження, зберігаючи їх зволоженими довше.

Грін рекомендує шукати продукти для губ, які містять такі інгредієнти:

гіалуронова кислота

вазелін

масло ши

бджолиний віск

вітамін Е

Гіалуронова кислота є потужним зволожувачем, який може утримувати воду. Тоді як вазелін, масло ши та бджолиний віск є речовинами, які утримують вологу, щоб запобігти втраті води. А вітамін Е є антиоксидантом, який захищає губи від пошкодження вільними радикалами в результаті ультрафіолетового впливу.

Також важливо вибрати засіб для губ, який містить мінімум SPF 15, щоб захистити губи від сонячних променів.

Інгредієнти, яких слід уникати

Деякі інгредієнти можуть пересушувати губи, завдаючи шкоди. Слід уникати засобів для губ із такими складниками:

фенол

ментол

саліцилова кислота

ланолін

Вживання достатньої кількості води також може допомогти, як і використання зволожувача повітря у домі. Часто може виникнути спокуса облизати губи, якщо вони сухі, але цього робити не варто.