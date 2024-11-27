Ендокринолог розповіла, як зупинити старіння шкіри без дорогих процедур
Зупини вікові зміни шкіри можна без серйозних косметичних процедур. Ендокринолог назвала базові правила, які допоможуть дорослішати красиво.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що варто робити людині кожного року, щоб бути здоровою та молодою.
Що варто робити
Існує декілька поширених типів дорослішання: мімічний, деформаційний, а також комбінований.
За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, краса - це широке поняття, вона є у всіх особлива.
Жінка завжди випромінює свою красу, якщо вона щаслива та впевнена у собі.
Часто сучасний світ сприймає красу на стероїдах. Все тому, що дуже багато молодих дівчат користуються введенням ін'єкцій.
"Якщо ми говоримо про потребу і необхідність, то треба чітко зважувати чи ваш стан здоров'я дозволяє проводити певні процедури", - зазначила медик.
Тому першочергово потрібно звернутися до лікаря та провести чек-ап здоров'я. Це потрібно робити щорічно, щоб оцінити свій стан здоров'я.
Далі можна за допомогою певних вітамінів та мікроелементів підтримувати здоров'я, щоб захиститись від захворювань та почуватися молодо та гармонійно.
До того ж важливо мати регулярну фізичну активність та збалансоване харчування. Саме це все допоможе дорослішати красиво.
Як правильно доглядати за шкірою обличчя
Головний аспект збереження молодості шкіри - правильний догляд, а саме:
- підберіть правильний тип догляду за шкірою обличчя, враховуючи ваш тип. Найкраще - проконсультуватися з косметологом
- додайте в раціон колаген, якщо немає протипоказань лікаря
- користуйтеся масками для вашого типу шкіри обличчя
- робіть тейпування або масаж обличчя
Важливо щодня використовувати зволожуючий крем, адже він затримує воду в шкірі, надаючи їй більш молодий вигляд. Коли шкіра "горить" або пощипує, це означає, що вона подразнена. А такий стан може зробити її старішою.
Результати кількох досліджень свідчать про те, що вживання великої кількості свіжих фруктів і овочів може допомогти запобігти пошкодженню, яке призводить до передчасного старіння шкіри.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт American academy of dermatology.
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