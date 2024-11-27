Ендокринолог розповіла, як зупинити старіння шкіри без дорогих процедур

Зупини вікові зміни шкіри можна без серйозних косметичних процедур. Ендокринолог назвала базові правила, які допоможуть дорослішати красиво.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що варто робити людині кожного року, щоб бути здоровою та молодою.

Що варто робити

Існує декілька поширених типів дорослішання: мімічний, деформаційний, а також комбінований.

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, краса - це широке поняття, вона є у всіх особлива.

Жінка завжди випромінює свою красу, якщо вона щаслива та впевнена у собі.

Часто сучасний світ сприймає красу на стероїдах. Все тому, що дуже багато молодих дівчат користуються введенням ін'єкцій.

"Якщо ми говоримо про потребу і необхідність, то треба чітко зважувати чи ваш стан здоров'я дозволяє проводити певні процедури", - зазначила медик.

Тому першочергово потрібно звернутися до лікаря та провести чек-ап здоров'я. Це потрібно робити щорічно, щоб оцінити свій стан здоров'я.

Далі можна за допомогою певних вітамінів та мікроелементів підтримувати здоров'я, щоб захиститись від захворювань та почуватися молодо та гармонійно.

До того ж важливо мати регулярну фізичну активність та збалансоване харчування. Саме це все допоможе дорослішати красиво.

Як правильно доглядати за шкірою обличчя

Головний аспект збереження молодості шкіри - правильний догляд, а саме:

підберіть правильний тип догляду за шкірою обличчя, враховуючи ваш тип. Найкраще - проконсультуватися з косметологом

додайте в раціон колаген, якщо немає протипоказань лікаря

користуйтеся масками для вашого типу шкіри обличчя

робіть тейпування або масаж обличчя

Важливо щодня використовувати зволожуючий крем, адже він затримує воду в шкірі, надаючи їй більш молодий вигляд. Коли шкіра "горить" або пощипує, це означає, що вона подразнена. А такий стан може зробити її старішою.

Результати кількох досліджень свідчать про те, що вживання великої кількості свіжих фруктів і овочів може допомогти запобігти пошкодженню, яке призводить до передчасного старіння шкіри.