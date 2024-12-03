Косметолог назвала 4 способи, які зволожать та захистять шкіру рук взимку
Догляд за руками взимку є обов'язковим через перепади температур та холодний вітер, які можуть викликати сухість та тріщини. Є 4 дієві поради, які допоможуть захистити руки в холодну погоду.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про повсякденні фактори, які лише погіршують стан шкіри рук.
Як доглядати за руками
Косметолог Ольга Позднякова назвала 4 поради для захисту шкіри рук:
- Зволоження - головний ключ. Наносьте крем для рук після кожного миття, обираючи засоби з натуральними оліями та гліцерином
- Рукавички - головні помічники. Не забувайте вдягати їх, коли виходите на вулицю в холодну погоду або навіть коли миєте посуд
- Живлення - це може бути раз на тиждень маска для рук в домашніх умовах або парафінотерапія у спеціаліста
- Регулярне очищення без пересушування. Використовуйте делікатні миючі засоби без агресивних компонентів
До того експерт радить додати масаж рук до своєї рутини хоча б раз на тиждень. Цей ритуал не лише допоможе підтримати шкіру в ідеальному стані, а й поліпшить кровообіг і розслабить після важкого дня.
Не використовуйте гарячу воду, адже вона швидко видаляє природний жир шкіри. Замість цього використовуйте теплу воду.
Вживання достатньої кількості води має важливе значення для загального здоров’я шкіри, включно зі здоров’ям ваших рук. Прагніть випивати принаймні вісім склянок води на день, щоб шкіра була зволоженою зсередини.
Для додаткового зволоження, подумайте про те, щоб включити нічні процедури у свій догляд за шкірою. Перед сном нанесіть на руки шар насиченого зволожуючого крему, а потім одягніть бавовняні рукавички, щоб утримати вологу протягом ночі. Цей інтенсивний догляд допомагає відновити та відновити суху, потріскану шкіру під час сну.
Що ще призводить до сухості шкіри рук
Опалення в приміщенні, включаючи обігрівачі, дров’яні печі та каміни, робить повітря і шкіру ще сухішими. До факторів ризику сухості шкіри належать:
- Вік - шкіра стає сухішою, коли ми старіємо
- Захворювання шкіри - якщо ви схильні до екземи, псоріазу або інших захворювань шкіри, то вони стрімко активізуються взимку
- Шкода від сонця - вплив УФ-променів може пошкодити шкірний бар’єр і призвести до сухості
- Робота - якщо ви працюєте в галузі, де ваші руки регулярно мокрі, то шкіра буде постійно сухою
- Агресивні засоби, які містять підсушуючі інгредієнти, можуть порушити pH шкіри та сприяти сухості
- Куріння зменшує приплив крові до шкіри та збільшує трансепідермальну втрату води
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Ольги Позднякової та сайт Blue Daily.
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