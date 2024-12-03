Косметолог назвала 4 способа, которые увлажнят и защитят кожу рук зимой

Уход за руками зимой является обязательным из-за перепадов температур и холодного ветра, которые могут вызвать сухость и трещины. Есть 4 действенных совета, которые помогут защитить руки в холодную погоду.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о повседневных факторах, которые только ухудшающих состояние кожи рук.

Как ухаживать за руками

Косметолог Ольга Позднякова назвала 4 совета по защите кожи рук:

Увлажнение - главный ключ. Наносите крем для рук после каждой мойки, выбирая средства с натуральными маслами и глицерином

Перчатки - главные помощники. Не забывайте одевать их, когда выходите на улицу в холодную погоду или даже когда моете посуду

Питание - это может быть раз в неделю маска для рук в домашних условиях или парафинотерапия у специалиста

Регулярная очистка без пересушивания. Используйте деликатные моющие средства без агрессивных компонентов

К тому же эксперт советует добавить массаж рук в свою рутину хотя бы раз в неделю.

Не используйте горячую воду, ведь она быстро удаляет естественный жир кожи. Вместо этого используйте теплую воду.

Употребление достаточного количества воды имеет важное значение для общего здоровья кожи, включая здоровье ваших рук. Старайтесь выпивать по крайней мере восемь стаканов воды в день, чтобы кожа была увлажненной изнутри.

Для дополнительного увлажнения подумайте о том, чтобы включить ночные процедуры в свой уход за кожей. Перед сном нанесите на руки слой насыщенного увлажняющего крема, затем наденьте хлопчатобумажные перчатки, чтобы удержать влагу в течение ночи. Этот интенсивный уход помогает восстановить сухую потрескавшуюся кожу во время сна.

Что еще приводит к сухости кожи рук

Отопление в помещении, включая обогреватели, дровяные печи и камины, делает воздух и кожу еще более сухими. К факторам риска сухости кожи относятся: