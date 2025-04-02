Косметичний ефект, якого всі бояться. Названо 3 причини появи "гіалуронових вус"

Гіалуронові вуса - це несподіваний і неприємний ефект після ін’єкцій філерів, який може зіпсувати зовнішній вигляд. Багато хто стикається з цією проблемою, навіть не підозрюючи, чому вона виникає.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як можна уникнути появи гіалуронових вусів.
За словами косметолога Дарії Тіщенко, гіалуронові вуса - це набряк, чи горизонтальний валик над верхньою губою, який може з'явитися після введення філерів.
Цей небажаний ефект з'являється з кількох причин:
Експерт зазначила, щоб усунути цей ефект, потрібно розчинити філер і звернутися до досвідченого спеціаліста з урахуванням особливостей ваших губ.
Важливо розуміти, що гармонійний результат контурної пластики губ залежить від професіоналізму лікаря.
Перед введенням філерів важливо дотримуватися кількох правил, щоб уникнути побічних ефектів і забезпечити найкращий результат. Ось що не можна робити перед процедурою:
Додамо, що філери можна вводити з 18 років, але важливо розуміти, що це не завжди виправдано. У більшості випадків косметологи рекомендують починати процедури після 25 років, коли шкіра поступово втрачає еластичність, з’являються перші вікові зміни або є потреба в корекції рис обличчя.
До 25 років філери можуть використовуватися:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт WebMD.