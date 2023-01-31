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Кому потрібно розчиняти філери у губах після збільшення: це допоможе уникнути проблем

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Вівторок 31 січня 2023 19:29
Кому потрібно розчиняти філери у губах після збільшення: це допоможе уникнути проблем Чи потрібно виводити філер після збільшення губ (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ін'єкції краси набирають все більшої популярності в Україні. Люди збільшують губи з допомогою філерів, через це частішають випадки побічних ефектів або небажаних результатів. Після цього багато хто звертається до майстрів, щоб розчинити філери у губах.

Про це повідомила дерматолог, косметолог та трихолог Ірина Літвінова в Instagram.

Кому потрібно розчиняти філери

За словами лікаря, така процедура позбавляє губ гелю на основі гіалуронової кислоти, що був введений раніше.

Виводити препарат з губ можуть за медичними показами. Це роблять, якщо препарат був введений некоректно і виникла оклюзія - філер потрапив в судину.

Зокрема, якщо не розчинити препарат негайно, то виникне ішемія та порушення місцевого кровопостачання.

"Ділянка, що живиться з цієї судини, буде позбавлена крові і життєдіяльність її швидко порушиться. Наслідок - некроз, рубцювання та інші сумні речі", - йдеться у повідомленні.

Також трапляються випадки, коли філер виявився неякісним і з часом людину почали турбувати набряки та з’явилися нерівності.

Окрім того, може трапитись так, коли філер ввели, набряк зійшов, але препарат дуже помітний і виглядає неприродньо - асиметрія. Філери поганої якості стимулюють синтез колагену і губи стають менш м’якими, немов набряклими, змінюється вираз обличчя та формуються заломи шкіри.

Філер потрібно розчиняти, навіть якщо було вже декілька корекцій і краще перед наступною для гарного результату прибрати всі залишки старих препаратів.

Як розчиняють препарат

В усіх випадках лікарі використовують фермент гіалуронідазу, що розчиняє філери. Це робиться швидко, декілька ін’єкцій і ніби "на очах" препарат зникає.

До того ж набряк після процедури проходить швидко. Сама процедура не дуже приємна, але з використанням анестезії майже не відчувається

Раніше ми повідомляли, чому ін'єкції краси не працюють та кому взагалі їх не можна робити.

Також ми писали про поширені помилки, які прискорюють старіння шкіри на обличчі.

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