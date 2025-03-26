Чи справді філери з часом збільшуються та спотворюють обличчя: вся правда

Філери - популярний інструмент косметології, але навколо них існує чимало міфів. Один із найпоширеніших - що вони можуть збільшуватися з часом і навіть спотворювати риси обличчя. Чи дійсно це так?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Дарії Тіщенко.

Чи справді філери "розбухають"

Існує думка, що філери на основі гіалуронової кислоти з часом "розбухають" і змінюють обличчя. Як виявилось, це частково правда, але є певні нюанси.

Філери на основі гіалуронової кислоти мають властивість притягувати воду та набрякати, але потрібно розуміти, що це відбувається через неправильну техніку введення у неправильний шар та зону.

Також це може статись через надмірну кількість препарату.

До того якість гіалуронової кислоти відіграє також важливу роль. Якщо філер буде введено правильно та в оптимальній кількості, то ніяких небажаних ефектів не виникне і з часом гіалуронова кислота повністю розчепиться ферментами організму

Тому, щоб уникнути проблем, важливо обирати кваліфікованого лікаря, який використовує лише сертифіковані та зареєстровані препарати.

Коли не можна вводити філери

Філери на основі гіалуронової кислоти мають свої протипоказання, і їх введення не завжди безпечне. Ось основні випадки, коли процедуру слід відкласти або зовсім уникати:

запальні процеси - висипання, акне, герпес або будь-які інші інфекції в зоні введення філера

- висипання, акне, герпес або будь-які інші інфекції в зоні введення філера аутоімунні захворювання - вовчак, склеродермія, ревматоїдний артрит

- вовчак, склеродермія, ревматоїдний артрит онкологічні хвороби - у період лікування та реабілітації

- у період лікування та реабілітації вагітність і грудне вигодовування - немає достатніх досліджень щодо безпечності процедури в цей період

- немає достатніх досліджень щодо безпечності процедури в цей період алергія на компоненти філера - особливо якщо в складі є лідокаїн або інші додаткові речовини.

- особливо якщо в складі є лідокаїн або інші додаткові речовини. схильність до утворення рубців - якщо у вас є схильність до келоїдних або гіпертрофічних рубців, варто бути обережним

- якщо у вас є схильність до келоїдних або гіпертрофічних рубців, варто бути обережним порушення згортання крові - прийом антикоагулянтів або проблеми з коагуляцією можуть викликати ускладнення

- прийом антикоагулянтів або проблеми з коагуляцією можуть викликати ускладнення недавні косметологічні процедури - лазерне шліфування, пілінги або інші агресивні процедури можуть вплинути на результат і спричинити побічні ефекти

- лазерне шліфування, пілінги або інші агресивні процедури можуть вплинути на результат і спричинити побічні ефекти психологічна нестабільність - якщо людина має нереалістичні очікування від процедури або перебуває в нестабільному емоційному стані

Перед введенням філерів обов’язково варто проконсультуватися з лікарем-косметологом і за потреби пройти необхідні обстеження.

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