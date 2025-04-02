Косметический эффект, которого все боятся. Названо 3 причины появления "гиалуроновых усов"

Гиалуроновые усы - это неожиданный и неприятный эффект после инъекций филлеров, который может испортить внешний вид. Многие сталкиваются с этой проблемой, даже не подозревая, почему она возникает.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как можно избежать появления гиалуроновых усов.
По словам косметолога Дарьи Тищенко, гиалуроновые усы - это отек, или горизонтальный валик над верхней губой, который может появиться после введения филлеров.
Этот нежелательный эффект появляется по нескольким причинам:
Эксперт отметила, чтобы устранить этот эффект, нужно растворить филлер и обратиться к опытному специалисту с учетом особенностей ваших губ.
Важно понимать, что гармоничный результат контурной пластики губ зависит от профессионализма врача.
Перед введением филлеров важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать побочных эффектов и обеспечить наилучший результат. Вот что нельзя делать перед процедурой:
Добавим, что филлеры можно вводить с 18 лет, но важно понимать, что это не всегда оправдано. В большинстве случаев косметологи рекомендуют начинать процедуры после 25 лет, когда кожа постепенно теряет эластичность, появляются первые возрастные изменения или есть потребность в коррекции черт лица.
До 25 лет филлеры могут использоваться:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт WebMD.