Косметический эффект, которого все боятся. Названо 3 причины появления "гиалуроновых усов"

Причины появления

По словам косметолога Дарьи Тищенко, гиалуроновые усы - это отек, или горизонтальный валик над верхней губой, который может появиться после введения филлеров.

Этот нежелательный эффект появляется по нескольким причинам:

неправильная техника введения - когда филлер вводится слишком поверхностно, или в большом количестве

- когда филлер вводится слишком поверхностно, или в большом количестве миграция филлера - когда препарат перемещается за пределы губ

- когда препарат перемещается за пределы губ анатомические особенности - из-за индивидуального строения губ окружающих тканей филлер может распределяться неравномерно

Эксперт отметила, чтобы устранить этот эффект, нужно растворить филлер и обратиться к опытному специалисту с учетом особенностей ваших губ.

Важно понимать, что гармоничный результат контурной пластики губ зависит от профессионализма врача.

Что нельзя делать перед введением филлеров

Перед введением филлеров важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать побочных эффектов и обеспечить наилучший результат. Вот что нельзя делать перед процедурой:

Употреблять алкоголь - хотя бы за 24-48 часов до инъекций, поскольку он расширяет сосуды и может вызвать отеки или синяки

- хотя бы за 24-48 часов до инъекций, поскольку он расширяет сосуды и может вызвать отеки или синяки Принимать препараты, разжижающие кровь - повышают риск кровоизлияний

- повышают риск кровоизлияний Посещать солярий или загорать - ультрафиолет может послужить причиной раздражения кожи и сделать ее более чувствительной

- ультрафиолет может послужить причиной раздражения кожи и сделать ее более чувствительной Делать пилинги или другие агрессивные косметологические процедуры - они могут травмировать кожу и повысить риск осложнений

- они могут травмировать кожу и повысить риск осложнений Употреблять много соленой пищи - это может вызвать задержку жидкости и повысить риск отеков после процедуры

- это может вызвать задержку жидкости и повысить риск отеков после процедуры Заниматься интенсивными тренировками - физические нагрузки перед инъекциями могут повлиять на циркуляцию крови и увеличить вероятность синяков

Со скольки лет можно колоть филлеры

Добавим, что филлеры можно вводить с 18 лет, но важно понимать, что это не всегда оправдано. В большинстве случаев косметологи рекомендуют начинать процедуры после 25 лет, когда кожа постепенно теряет эластичность, появляются первые возрастные изменения или есть потребность в коррекции черт лица.

До 25 лет филлеры могут использоваться: