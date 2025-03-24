Коштує набагато дешевше. Тренер назвав корисну альтернативу червоній рибі

Червона риба відома цінним джерелом білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів та мінералів. Однак, є чудова альтернатива, яка коштуєш дешевше та міститись усі необхідні організму речовини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
За слова експерта, один кілограм сьомги містить 2700 ккал, 220 г білка та 205 г жиру. Коштує такий шматок риби 1000 грн.
Тоді як 2 кг очищеного карася містить 1700 ккал та вартує всього 260 грн. Сюди ж можна додати 800 г яловичини (1000 ккал) та вартує 300 грн.
Все разом складає майже 3 кг їжі, містить 550 г білка, 80 г жиру та буде коштувати всього лише 560 грн.
"До того ж сьомзі немає Омега 3, адже це штучно вирощена риба. Для отримання Омега 3 краще обирати тюльку, оселедець або скумбрію", - зазначив експерт.
Карась - чудовий вибір для тих, хто хоче схуднути, завдяки своїм корисним властивостям і низькій калорійності. Зокрема, продукт:
Щоб отримати максимум користі при схудненні, найкраще готувати карася на пару, запікати або варити, уникаючи смаження на олії.
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