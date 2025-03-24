Стоит намного дешевле. Тренер назвал полезную альтернативу красной рыбе

Красная рыба известна ценным источником белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. Однако, есть прекрасная альтернатива, которая стоит дешевле и содержать все необходимые организму вещества.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попка.
По слова эксперта, один килограмм семги содержит 2700 ккал, 220 г белка и 205 г жира. Стоит такой кусок рыбы 1000 грн.
Тогда как 2 кг очищенного карася содержит 1700 ккал и стоит всего 260 грн. Сюда же можно добавить 800 г говядины (1000 ккал) и стоит 300 грн.
Все вместе составляет почти 3 кг пищи, содержит 550 г белка, 80 г жира и будет стоить всего лишь 560 грн.
"К тому же в семге нет Омега 3, ведь это искусственно выращенная рыба. Для получения Омега 3 лучше выбирать тюльку, сельдь или скумбрию", - отметил эксперт.
Карась - отличный выбор для тех, кто хочет похудеть, благодаря своим полезным свойствам и низкой калорийности. В частности, продукт:
Чтобы получить максимум пользы при похудении, лучше всего готовить карася на пару, запекать или варить, избегая жарки на масле.
Вас может заинтересовать