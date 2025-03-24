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Стоит намного дешевле. Тренер назвал полезную альтернативу красной рыбе

Тренер назвал полезную альтернативу красной рыбе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Красная рыба известна ценным источником белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. Однако, есть прекрасная альтернатива, которая стоит дешевле и содержать все необходимые организму вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попка.

Чем можно заменить красную рыбу

По слова эксперта, один килограмм семги содержит 2700 ккал, 220 г белка и 205 г жира. Стоит такой кусок рыбы 1000 грн.

Тогда как 2 кг очищенного карася содержит 1700 ккал и стоит всего 260 грн. Сюда же можно добавить 800 г говядины (1000 ккал) и стоит 300 грн.

Все вместе составляет почти 3 кг пищи, содержит 550 г белка, 80 г жира и будет стоить всего лишь 560 грн.

"К тому же в семге нет Омега 3, ведь это искусственно выращенная рыба. Для получения Омега 3 лучше выбирать тюльку, сельдь или скумбрию", - отметил эксперт.

Польза карася при похудении

Карась - отличный выбор для тех, кто хочет похудеть, благодаря своим полезным свойствам и низкой калорийности. В частности, продукт:

  • низкокалорийный - в 100 г запеченного карася содержится всего 80-100 ккал.
  • минимум жира - эта рыба нежирная, поэтому не перегружает организм лишними калориями
  • много белка - белок хорошо насыщает, поддерживает мышечную массу и ускоряет метаболизм
  • легко усваивается - полезные аминокислоты и минералы улучшают пищеварение
  • содержит омега-3 и омега-6 - помогают организму сжигать жир и поддерживать здоровье сердца
  • богат витаминами и минералами - фосфор, калий, магний и витамины группы B улучшают обмен веществ и общее самочувствие

Чтобы получить максимум пользы при похудении, лучше всего готовить карася на пару, запекать или варить, избегая жарки на масле.

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