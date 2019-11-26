ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кошовий висловився про Зеленського: не знаю, чи витримаю я (відео)

STYLERПерсони    26.11.2019 - 11:35
Кошовий висловився про Зеленського: не знаю, чи витримаю я (відео)
Кошовий розповів про стосунки з Зеленським (колаж: РБК-Україна)

Євген Кошовий відверто висловився про відносини з Володимиром Зеленським

Євген Кошовий розповів про те, як змінилися його стосунки з Володимиром Зеленським після того, як той став президентом. Гумористу часом не вистачає дружніх посиденьок і веселого проведення часу з Зеленським. Про це керівник "Кварталу 95" розповів в інтерв'ю YouTube-каналу SportarenaTV.

Ні для кого не секрет, що Зеленського та Кошового пов'язують не лише ділові відносини і багаторічна дружба, а й пристрасть до футболу. Раніше гумористи багато часу проводили разом. Колись Євген розповідав, що вони з Зеленським могли закритися в кімнаті і грати у футбол на PlayStation.

"Дружба не змінилася, змінився підхід до PlayStation. На жаль, поки що це неможливо. Може бути, коли-небудь... У мене залізне терпіння, я почекаю. Не знаю, чи витримаю я без PlayStation чотири роки..." - сказав гуморист.

Крім того, Кошовий розповів, як сильно він страждає від того, що є "найкращим другом президента". За словами гумориста, тепер він став більш серйозно ставитися до своїх вчинків і слів.

"Іноді потрібно віддавати собі звіт в тому, що ти робиш. Якщо я поведу себе погано, це все відіб'ється на ньому... У ці чотири роки, напевно буде така структура життя", - каже Кошовий.

Кошовий розповів про стосунки з Зеленським (відео: YouTube/SportArenaTV)

Сподіваюся, скоро їх не буде: Кошовий розповів про проблеми в оточенні Зеленського Посилали один одного: Кошовий розповів про сварки з Зеленським
Новини України Євген Кошовий
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся