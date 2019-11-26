Кошовий висловився про Зеленського: не знаю, чи витримаю я (відео)

Кошовий розповів про стосунки з Зеленським (колаж: РБК-Україна)

Євген Кошовий відверто висловився про відносини з Володимиром Зеленським

Євген Кошовий розповів про те, як змінилися його стосунки з Володимиром Зеленським після того, як той став президентом. Гумористу часом не вистачає дружніх посиденьок і веселого проведення часу з Зеленським. Про це керівник "Кварталу 95" розповів в інтерв'ю YouTube-каналу SportarenaTV.

Ні для кого не секрет, що Зеленського та Кошового пов'язують не лише ділові відносини і багаторічна дружба, а й пристрасть до футболу. Раніше гумористи багато часу проводили разом. Колись Євген розповідав, що вони з Зеленським могли закритися в кімнаті і грати у футбол на PlayStation.

"Дружба не змінилася, змінився підхід до PlayStation. На жаль, поки що це неможливо. Може бути, коли-небудь... У мене залізне терпіння, я почекаю. Не знаю, чи витримаю я без PlayStation чотири роки..." - сказав гуморист.

Крім того, Кошовий розповів, як сильно він страждає від того, що є "найкращим другом президента". За словами гумориста, тепер він став більш серйозно ставитися до своїх вчинків і слів.

"Іноді потрібно віддавати собі звіт в тому, що ти робиш. Якщо я поведу себе погано, це все відіб'ється на ньому... У ці чотири роки, напевно буде така структура життя", - каже Кошовий.

Кошовий розповів про стосунки з Зеленським (відео: YouTube/SportArenaTV)