Тоже плохо говорю по-украински: двойник Зеленского готов заменить президента

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Умид Исабаев хотел бы стать юмористом, как и Владимир Зеленский

Двойник Владимира Зеленского хочет пойти по стопам президента Украины и стать профессиональным юмористом. Об этом сам Умид Исабаев - автомаляр из Узбекистана, который живет в Москве, - признался в интервью.

Умид мечтает о карьере комика в "Камеди". Более того, мужчина смело предлагает подменять Зеленского на важных встречах, выступать в телешоу и играть в фильмах - но только не там, "где надо свинью кушать".

"Владимира Зеленского подменить на съемках я всегда готов. У него такие роли… Я бы смог... Возьмите меня. Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят – одно лицо. Я мог бы его заменить, потому что я тоже плохо разговариваю по-украински, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане", - говорит Умид.

Умид Исабаев

Кстати, о Владимире Зеленском и о его творческом пути мужчина узнал совсем недавно.

"Раньше не знал, кто такой Зеленский... А когда посмотрел сериал "Слуга народа" - тогда узнал", - рассказал Умид, и добавил, что ему очень понравился юмор и актерское мастерство бывшего лидера "Квартала 95".

Напомним, что Умид Исабаев стал популярным после того, как его фотографии, на которых он едет на работу в вагоне метро, попали в интернет. Пользователи сети сразу обратили внимание на схожесть автомаляра с украинским президентом.

Двойник Владимира Зеленского из Узбекистана