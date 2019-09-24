Кошевой признался, что Зеленский "немножко подустал"

Украинский комик Евгений Кошевой, который более 15 лет состоит в теплых дружеских отношениях с Владимиром Зеленским, рассказал, как он изменился после вступления на должность президента Украины. Как признался новый глава "Квартала 95", гарант "немножко подустал" на новой работе. Такое мнение актер Евгений Кошевой высказал в эфире 1 + 1, основываясь на своем недавнем личном общении с главой государства.

Как заявил Кошевой, Зеленский не изменился после получения новой должности, только подустал.

"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодрым. Ну сложно, сложно. Но я думаю, он знал, куда шел", - подчеркнул Кошевой.

Кошевой раскрыл детали разговора с Зеленским (видео: youtube.com/ЖВЛ)

В то же время соратник Зеленского по кварталу добавил, что сейчас он уже меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает".

Кроме того, Кошевой признался, что не хочет идти в политику и последним аргументом в принятии такого решения стало то, что в Администрации президента "совковый ремонт".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский запустил новый флешмоб, в котором обратился к каждому украинцу с важной просьбой.