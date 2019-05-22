Кортеж Зеленского: на чем ездит президент Украины (фото)

Президент Владимир Зеленский, который после инаугурации отправился пешком в сопровождении членов команды и охранников на работу в АПУ, на следующий день пересел в автомобиль. Кортеж нового главы государства состоял из пяти автомобилей, передает "Страна".

Путь от Грушевского 9А, который у жителей столицы получил название "монстр на Грушевского" до Банковой, 11, Зеленский преодолел в салоне черного Mercedes-Benz S-Class.

Отмечается, что утром во двор дома возле Верховной Рады, где проживает Зеленский, приехали микроавтобусы госохраны. Также журналисты заметили в парке поблизости несколько сотрудников охраны под прикрытием гражданский, так называемых "тихарей".

Зеленский вышел на задний двор, сел в черный "Мерседес"-седан, и небольшая колонна тронулась.

Фото: strana.ua

Первым двигался седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками. За ним ехал Mercedes-Benz S-Class с Зеленским. После - микроавтобус Mercedes-Benz V-Class с охраной. Четвертое авто - легковушка Volkswagen Passat c проблесковыми маячками, а замыкающая машина таже была микроавтобусом - Volkswagen Transporter с тонированными стеклами.

Кортеж остановился на светофоре на "красном", а затем повернул в сторону улицы Шелковичной, и заехал в арку возле здания АПУ.

Фото: strana.ua

Кстати, у экс-президента Петра Порошенко кортеж состоял из 12 автомобилей.

Как сообщалось ранее, поисковик Google по-прежнему считает президентом Украины Петра Порошенко. А запрос "Владимир Зеленский" отправляет на статью "Википедии", где в "шапке" новый гарант значится, как "комедийный актер".

Напомним, что Владимир Зеленский в молодости в Кривом Роге любил поганять на мотоциклах.

Также мы писал о том, что Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу глав фракций с Владимиром Зеленским на велосипеде, чем очень позабавил сеть. Добавим, что Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского 20 мая.