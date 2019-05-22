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Google отказывается признавать Зеленского президентом

STYLERПерсоны    22.05.2019 - 07:43
Google отказывается признавать Зеленского президентом
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский по-прежнему значится комедийным актером и общественным и политическим деятелем

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины во время инаугурации, которая состоялась в стенах Верховной Рады в понедельник, 20 мая. Тем не менее поисковик Google по-прежнему считает президентом Петра Порошенко.

Так, по запросу "президент Украины" мы можем узнать, что президентом страны по-прежнему являетсяПетр Алексеевич Порошенко.

Google отказывается признавать Зеленского президентом

Зеленский в Google не стал президентом Украины (скрин: google.com)

А запрос "Владимир Зеленский" отправляет нас на статью "Википедии", где в "шапке" новый главнокомандующий значится, как "комедийный актер".

Тем не менее, в самой статье русскоязычной "Википедии" Зеленский значится украинским государственным деятелем и президентом Украины с 20 мая 2019 года, а также верховным главнокомандующим вооруженными силами Украины.

Google отказывается признавать Зеленского президентом

Зеленский в Google не стал президентом Украины (скрин: google.com)

Но дальше интереснее - украиноязычная "Википедия" в "шапке" сообщает о Зеленском то, что он политический деятель.

А в самой статье указано, что "Владимир Зеленский - украинский преимущественно русскоязычный общественный и политический деятель, шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист, шестой Президент Украины. Бывший руководитель "Студии Квартал-95". Бывший продюсер телеканала "Интер".

Google отказывается признавать Зеленского президентом

Зеленский в Google не стал президентом Украины (скрин: google.com)

Сложно сказать, почему Google до сих пор не обновил информацию о шестом президенте Украины, но, возможно, произошел сбой в автоматизированной системе Google, которая связана с "Википедией".

Ранее сообщалось, что Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу глав фракций с Владимиром Зеленским на велосипеде, чем очень позабавил сеть. 

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