Кортеж Зеленського: на чому їздить президент України(фото)

Президент Володимир Зеленський, який після інавгурації пішов пішки у супроводі членів команди і охоронців на роботу до АПУ, наступного дня пересів у автомобіль. Кортеж нового глави держави складався з п'яти автомобілів, передає "Країна".

Шлях від Грушевського 9А, який у жителів столиці отримав назву "монстр на Грушевського" до Банкової, 11, Зеленський подолав у салоні чорного Mercedes-Benz S-Class.

Зазначається, що вранці у двір будинку біля Верховної Ради, де проживає Зеленський, приїхали мікроавтобуси держохорони. Також журналісти помітили у парку поблизу кілька працівників охорони під прикриттям цивільний, так званих "тихарів".

Зеленський вийшов на задній двір, сів у чорний "Мерседес"-седан, і невелика колона рушила.

Фото: strana.ua

Першим рухався седан Volkswagen із синіми держномерами та мигалками. За ним їхав Mercedes-Benz S-Class із Зеленським. Після - мікроавтобус Mercedes-Benz V-Class з охороною. Четверта автівка - легковик Volkswagen Passat з проблисковими маячками, а замикаюча машина також була мікроавтобусом Volkswagen Transporter з тонованими стеклами.

Кортеж зупинився на світлофорі на "червоному", а потім повернув у бік вулиці Шовковичної, та заїхав в арку біля будівлі АПУ.

Фото: strana.ua

До слова, у екс-президента Петра Порошенка кортеж складався з 12 автомобілів.

Як повідомлялося раніше, пошуковик Google як і раніше вважає президентом України Петра Порошенка. А запит "Володимир Зеленський" відправляє на статтю "Вікіпедії", де в "шапці" новий гарант значиться, як "комедійний актор".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у молодості в Кривому Розі любив поганяти на мотоциклах.

Також ми писав про те, що Олег Ляшко приїхав у Адміністрацію президента на зустріч голів фракцій з Володимиром Зеленським на велосипеді, чим дуже потішив мережу. Додамо, що Віталій Кличко приїхав на велосипеді на інавгурацію Зеленського 20 травня.