Эта короткая женская молитва поможет стать счастливой и желанной

Психолог рассказала, как молиться о счастье и любви (коллаж: РБК-Украина)

Психолог озвучила молитву на счастье и любовь для каждой женщины

Как привлечь в жизнь счастье, любовь, семейное благополучие? Этим в наше время задаются многие. В интернете можно найти множество ритуалов, заклинаний и текстов, которые должны помочь с этими вопросами каждому желающему.

Но, по словам психолога Юлии Корнейчук, существует одна очень простая и короткая молитва, с помощью которой можно почувствовать в себе силы на свершение самых заветных целей и достижение морального удовлетворения.

"Как-то слушала я интересные беседы с мудрым раввином в YouTube. Он рассказал о том, как молится еврейский мужчина: "Господи, спасибо тебе, что ты не сделал меня женщиной". Те есть, мужчина молится в отрицательном ключе: о том, что "не сделал", и о том, чего на самом деле не знает. Он же не знает, каково это - быть женщиной. А как молится еврейская женщина? "Господи, спасибо, что ты сделал меня такой, как ты хочешь". И как же мне нравятся эти слова! Очень по-женски. И ведь знает, о чем говорит! В общем, в этой женской молитве есть все: благодарность, удовлетворенность, счастье, любовь", - написала Корнейчук в своем блоге в Instagram.

По ее словам, слова этой молитвы - "сразу в точку, сразу - в любовь...".

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