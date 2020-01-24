Эта молитва на Татьянин день поможет исполнить все ваши желания

Татьянин день (коллаж: РБК-Украина)

Молитва в Татьянин день поможет осуществить заветные мечты

Татьянин день православные украинцы празднуют 25 января. Татьяна была настоятельницей в храме, и во время гонения на христиан ее схватили и пытали, требуя отречься от своих убеждений. Но она была непреклонна, и во время испытаний читала молитвы, поэтому обращение к Иисусу Христу и Деве Марии в этот день имеет особую силу.

Стоит отметить, что Святая мученица Татьяна посвятила свою жизнь заботе о больных, помогала нуждающимся. Кроме того, ее считают покровительницей и заступницей всех студентов.

Как правильно произнести молитву Святой великомученице Татьяне

Молитву нужно читать перед иконой Божией Матери "Скоропослушница", которую считают чудотворной. Ее написали на Святой Горе Афон и хранится она в монастыре Дохиар в Греции. Икона помогает при различных тяжелых расстройствах со здоровьем, при бедах и неудачах, просьбах о помощи в чем — то очень важном.

Рано утром, только встав с постели, нужно подумать о самом заветном своем желании и от всей души говорить слова молитвы.

Икона Божией Матери "Скоропослушница" (фото: wikipedia.org)

Молитва на Татьянин день к Божьей Матери Скоропослушнице

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя непотребнаго, ко святой иконе Твоей припадающа: услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Твоему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественныя благодати своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрые дела и укрепит работати ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго своего царствия. О Преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.