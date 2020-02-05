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Ця коротка жіноча молитва допоможе стати щасливою і бажаною

STYLERЖиття    05.02.2020 - 20:10
Ця коротка жіноча молитва допоможе стати щасливою і бажаною
Психолог розповіла, як молитися про щастя і кохання (колаж: РБК-Україна)

Психолог озвучила молитву на щастя і кохання для кожної жінки

Як залучити в життя щастя, кохання, сімейне благополуччя? Цим у наш час задається багато людей. В інтернеті можна знайти безліч ритуалів, заклинань і текстів, які повинні допомогти з цими питаннями кожному бажаючому.

Але, за словами психолога Юлії Корнійчук, існує одна дуже проста і коротка молитва, з допомогою якої можна відчути у собі сили на здійснення самих заповітних цілей і досягнення морального задоволення.

"Якось я слухала цікаві бесіди з мудрим рабином у YouTube. Він розповів про те, як молиться єврейський чоловік: "Господи, дякую тобі, що ти не зробив мене жінкою". Тобто, чоловік молиться в негативному ключі: про те, що "не зробив", і про те, чого насправді не знає. Він же не знає, яке це - бути жінкою. А як молиться єврейська жінка? "Господи, спасибі, що ти зробив мене такою, як ти хочеш". І як же мені подобаються ці слова! Дуже по-жіночому. І знає ж, про що говорить! Загалом, в цій жіночій молитві є все: подяка, задоволення, щастя, кохання і любов", - написала Корнійчук в своєму блозі у Instagram.

За її словами, слова цієї молитви - "відразу в точку, відразу - в любов...".

Також пропонуємо вам текст молитви на Тетянин день, яка допоможе здійснити заповітні мрії.

Крім того, в наступному році можете прочитати молитву до святого Миколая, за допомогою якої можна залучити в життя удачу, гроші і благополуччя.

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