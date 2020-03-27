Коронавирусом переболеет 3/4 населения: Комаровский высказался об иммунитете

Коронавирус в Украине стремительно распространяется и уже подтверждены 196 случаев заражения, 5 из которых имели летальный исход. В мире количество случаев заболевания COVID-19 уже превысил 500 тысяч, и во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении пандемии с экспоненциальной скоростью.

Доктор Евгений Комаровский допустил, что на планете коронавирусом могут переболеть три четверти всего населения.

Коронавирусом может переболеть почти все население Земли

Известный педиатр в своем видеоролике с ответами на вопросы о вирусе отметил при этом, что подавляющее большинство могут даже об этом не знать.

"Только из этого количества четыре пятых или даже пять шестых вообще не будут знать, что они заражены. Они просто безсимптомно выработают иммунитет", - считает он.

Комаровский добавил, что шансы на подобное развитие событий "очень даже реальные".

Когда у людей появится иммунитет к коронавирусу

Говоря о вырабатывании иммунитета к COVID-19 доктор высшей категории подчеркнул, что с высокой степенью вероятности сейчас никто не сможет прогнозировать, когда у человеческого организма появится такая "бронь".

"Мы можем только гадать - будет ли иммунитет постоянным, или он кончится через полгода; будет ли вирус мутировать, так что в следующем году появится вакцина, или не будет. Это открытый вопрос, и сегодня никто ничего не утверждает", - сказал Комаровский и порекомендовал набраться терпения.

По мнению доктора, оценить способность организма вырабатывать иммунитет и оценить интенсивность, с которой вирус изменится, можно будет в течение ближайших 5-6 месяцев, а о перспективах вакцинации можно будет узнать только через 1,5 года.

Комаровский также подчеркнул, что у людей практически нет риска повторного заражени коронавирусом.

"Случаи повторного заражения вызывают огромные сомнения", - резюмировал он.

Какой уровень смертности от COVID-19 возможен в Украине

Также доктор Комаровский эмоционально высказался относительно смертности от коронавируса и украинских реалиях. В контексте ситуации в Китае, где все необходимые передовые условия и медикаменты позволили удержать летальные случаи рамках 2-3%, он не согласился, что в нашей стране уровень смертности может составить до 15%.

"У нас просто нет такого количества людей в группе риска, чтобы была такая смертность. Да, у нас меньше шансов спасти тех, кто окажется в тяжелом состоянии, и именно поэтому, понимая, что возможности государственной машины вас спасти по большому счету минимальны, и даже этих минимальных возможностей может на все не хватить, так нормальный человек должен не истерить по этому поводу, а сделать правильные выводы", - призвал Комаровский.

Врач конкретизировал:

"Да - есть опасность вируса

Да - он может меня убить, особенно если я в группе риска

Я не имею сейчас возможности надеяться и расчитывать на цивилизованную адекватную помощь.

О чем это говорит?

Коль я не могу быть претендентом на адекватные, достойные 21 века услуги здравоохранения, то нужно расчитывать только на себя. Я строжайшим образом соблюдаю то, что мне рекомендуют - по социальной изоляции, по гигиене, слежу за своими близкими, защищаю своих пожилых родителей, а не истерю - все пропало!" - подчеркнул Комаровский.

Видео: Комаровский допустил, что коронавирусом может заразиться почти все население планеты

Как сообщалось, ранее доктор Комаровский рассказал, почему карантин сейчас не спасает и когда ситуация может повернуться в обратную сторону.