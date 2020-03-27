Коронавірусом перехворіє 3/4 населення: Комаровський висловився про імунітет

Коронавірус в Україні стрімко поширюється і вже підтверджено 196 випадків зараження, 5 з яких мали летальний результат. У світі кількість випадків захворювання COVID-19 вже перевищив 500 тисяч, і у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про прискорення пандемії з експоненціальною швидкістю.

Доктор Євген Комаровський допустив, що на планеті коронавірусом можуть перехворіти три чверті всього населення.

Коронавірусом може перехворіти майже все населення Землі

Відомий педіатр у своєму відеоролику з відповідями на питання про вірус зазначив при цьому, що переважна більшість навіть можуть про це не знати.

"Тільки з цієї кількості чотири п'ятих або навіть п'ять шостих взагалі не будуть знати, що вони заражені. Вони просто безсимптомно вироблять імунітет", - вважає він.

Комаровський додав, що шанси на подібний розвиток подій "дуже навіть реальні".

Коли у людей з'явиться імунітет до коронавірусу

Говорячи про вироблення імунітету до COVID-19 лікар вищої категорії наголосив, що з високим ступенем вірогідності зараз ніхто не зможе прогнозувати, коли у людського організму з'явиться така "бронь".

"Ми можемо тільки гадати - чи буде імунітет постійним, або він скінчиться через півроку; чи буде вірус мутувати, так що в наступному році з'явиться вакцина, або не буде. Це відкрите питання, і сьогодні ніхто нічого не стверджує", - сказав Комаровський і порекомендував набратися терпіння.

На думку доктора, оцінити здатність організму виробляти імунітет і оцінити інтенсивність, з якою вірус зміниться, можна буде протягом найближчих 5-6 місяців, а про перспективи вакцинації можна буде дізнатися лише через 1,5 року.

Комаровський також зауважив, що у людей практично немає ризику повторного заражени коронавірусом.

"Випадки повторного зараження викликають величезні сумніви", - резюмував він.

Який рівень смертності від COVID-19 можливий в Україні

Також доктор Комаровський емоційно висловився щодо смертності від коронавіруса та українські реалії. В контексті ситуації в Китаї, де всі необхідні передові умови та медикаменти дозволили утримати летальні випадки рамках 2-3%, він не погодився, що в нашій країні рівень смертності може скласти до 15%.

"У нас просто немає такої кількості людей в групі ризику, щоб була така смертність. Так, у нас менше шансів врятувати тих, хто опиниться у важкому стані, і саме тому, розуміючи, що можливості державної машини врятувати вас за великим рахунком мінімальні, і навіть цих мінімальних можливостей може на всіх не вистачити, тож нормальна людина має не істерити з цього приводу, а зробити правильні висновки", - закликав Комаровський.

Лікар конкретизував:

"Так - є небезпека вірусу

Так, він може мене вбити, особливо якщо я в групі ризику

Я не маю зараз можливості сподіватися і розраховувати на цивілізовану адекватну допомогу.

Про що це говорить?

Якщо я не можу бути претендентом на адекватні, гідні 21 століття послуги охорони здоров'я, то потрібно розраховувати тільки на себе. Я суворо дотримуюся те, що мені рекомендують - щодо соціальної ізоляції, щодо гігієни, стежу за своїми близькими, захищаю своїх літніх батьків, а не істерю - все пропало!" - наголосив Комаровський.

Відео: Комаровський допустив, що коронавірусом може заразитися майже все населення планети

Як повідомлялося, раніше доктор Комаровський розповів, чому карантин зараз не рятує і коли ситуація може повернутися у зворотний бік.