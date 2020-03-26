Почему карантин не помогает: Комаровский дал неожиданный ответ

Комаровский высказался о карантине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине пока не останавливает коронавирус

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, но количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается с каждым днем. Доктор Комаровский рассказал, почему карантин сейчас не спасает и когда ситуация может повернуться в обратную сторону.

У Комаровского спросили, почему карантинные меры не помогают. Как пример привели Италию и Испанию, где, несмотря на жесткие карантинные меры, такая катастрофическая ситуация с пандемией коронавируса.

Педиатр привел пример, когда один человек после контакта с больным коронавирусом приходит домой и за время инкубационного периода (до проявления первых симптомов) заражает всех домашних.

"Вы заболели, а у ваших близких еще плюс от 3 до 14 дней. То есть уже вы заболели, но еще примерно в течение двух недель будут заболевать те, с кем вы контактировали и дальше следующие, следующие, и так вот цепная реакция", - объяснил педиатр.

Таким образом, в течение месяца-двух реален ежедневный подъем заболеваемости - в геометрической прогрессии. Но потом это должно резко прекратиться или, по крайней мере, начать уменьшаться. Только тогда можно будет судить, помогли или нет ограничительные меры.

Комаровский говорит, что сейчас в Украине начинается вторая волна - заболевают те, кто контактировал с первыми больными.

Стоит отметить, что некоторые страны предпочли строгим карантинным мерам предпочли другие методы, и они оказались успешными. К примеру, в Тайване вместо тотального карантина и введения чрезвычайного положения усиленно проверяли прибывших из-за границы людей на наличие симптомов ОРВИ и вовремя их изолировали, не допуская распространения в стране COVID-19.

Ранее доктор Комаровский сказал, что карантин должен длиться до тех пор, пока 28 дней подряд прекратит появляться информация о новых зараженных.