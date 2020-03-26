В принципе вне зоны риска: Комаровский сделал заявление о коронавирусе

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал про группы риска коронавируса и кому не стоит беспокоиться

Коронавирус в Украине подтвержден уже у 145 пациентов, и стремительное распространение болезни вызывает у граждан все больше вопросов относительно профилактики и эффективных способов защиты - особенно для самых маленьких и для людей из группы риска.

Напомним, что на днях под Киевом одна из инфицированных украинок родила здорового мальчика, и состояние мамы врачи расценивают как удовлетворительное. Доктор Евгений Комаровский, комментируя обеспокоенность всех молодых родителей из-за ситуации с COVID-19, призвал не паниковать и объяснил почему.

Известный педиатр просит игнорировать непроверенные сообщения на просторах интернета о том, что коронавирус опасен для грудных деток, которым еще нет года, ввиду еще не развитых легких.

"Груднички, новорожденные детки в принципе не мишень для коронавируса. Очень многие вирусы как раз и не вызывают тяжелых болезней у детей по той причине, что у них не развиты органы", - подчеркнул доктор высшей категории.

Дело в том, что что вирус должен попасть внутрь человеческой клетки и заставить эту клетку работать на себя - воспроизводить сам вирус, указал Комаровский.

"Так вот, оказывается, что если клетка не зрелая, она не может адекватно на вирус отреагировать и не может воспроизвести много новых вирусов. Именно поэтому у детей детские инфекционные болезни протекают намного легче, чем у взрослых. И для коронавируса это правило работает однозначно. То есть груднички, новорожденные в принципе вне зоны риска", - резюмировал он.

Что касается беременных и как женщины в положении переносят вирус, если большинство препаратов в таком положении могут нанести вред ребенку, доктор также успокоил украинцев и посоветовал поменьше волноваться.

"Как правило люди, которые оказываются беременными - моложе, чем группа риска, которым 60+. То есть ваш возраст - это ваш огромный плюс", - объяснил Комаровский.

В то же время он предупредил и о "другой стороне медали".

"Самый главный минус состоит в том, что на поздних сроках беременности огромная матка поджимает легкие и не позволяет им расправляться. Отсюда больше риска осложнений. Но именно поэтому для беременной именно важен воздухообмен, правильные параметры воздуха, чтобы не было дефицита жидкости, соблюдать главные правила помощи при ОРВИ. Вот это очень важно!" - подчеркнул педиатр и добавил, что нет серьезных данных о том, что ребенок - плод - поражается коронавирусом.

"На сегодня в принципе можно констатировать, что беременная конечно должна беречься, но никакого специфического, "приговорного" риска нет. Вот это точно не должно быть поводом для ваших эмоций и волнений", - заверил доктор.

Видео: Комаровский рассказал про коронавирус и есть ли опасность для грудных детей и беременных

Отметим, что ранее Уляна Супрун рассказала, что сейчас влияние COVID-19 на беременных еще изучено не до конца, но женщины в положении находятся в группе риска. Также бывший руководитель Минздрава Украины напомнила, что беременные должны придерживаться особых санитарных правил.