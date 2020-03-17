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Коронавирус в Украине: врач рассказал, почему нельзя закрывать метро

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 15:27
Коронавирус в Украине: врач рассказал, почему нельзя закрывать метро
Карантин в метро (коллаж: РБК-Украина)

Из-за карантина в Украине метрополитен перестанет функционировать в Харькове, Днепре и Киеве

Карантин в Украине усилился с 17 марта. Начиная со вторника метро по всей стране будут закрываться до конца общенационального карантина. Теоретически, метрополитены заработают с 3 апреля. Врач прокомментировал риски закрытия метро, а также резко высказался о решении властей.

Врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета "Киево-Могилянская академия" кандидат медицинских наук Юрий Жигарев считает, что метро останавливать нельзя.

"Это решение — бред и диверсия. Надеюсь, у чиновников хватит ума не делать глупостей", - считает врач.

По словам доктора, помимо того, что жизнедеятельность большого города окажется под угрозой, опасность распространения коронавируса лишь увеличится. Любой наземный транспорт будет ходить переполненным, и часто — с закрытыми окнами: люди боятся сквозняков. Достаточно в маршрутку или автобус зайти суперраспространителю инфекции, как безопасность всех пассажиров окажется под угрозой: заразиться от одного больного могут до сотни человек. А вагоны в поездах метро, как и сами станции, оснащены мощной системой вентиляции, снижающей концентрацию микробов, в том числе и вирусов.

Напомним, что ранее стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве и по Украине закрывают.

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