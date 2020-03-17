Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров

Иллюстративное фото (dpsu gov ua)

Запрет распространяется только на пассажирские перевозки

Запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенный из-за коронавируса в Украине, вступил в силу. Подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Так, с 00:00 17 марта и до 3 апреля пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения закрываются.

Исключением является перевозка лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипучреждений и гуманитарных миссий.

Украинцы, которые сейчас находятся за границей смогут вернуться домой на собственном транспорте или на одном из спецрейсов, организованых МИД.

Какие ограничения уже ввели

С 12 марта в Украине введен карантин, который продлится до 3 апреля. В рамках карантина по всей стране закрыты все учебные заведения, кино, театры и запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, с 16 марта сроком на две недели Украина запретила въезд для иностранцев. Кроме того, закрываются 107 из 230 пунктов пропуска.

Как планируют ужесточить карантин

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с обращением к Кабмину, в котором призвал ввести ряд ограничительных мер, которые существенно ужесточают введенные ранее карантинные меры.

В частности, в Украине планируют закрыть все кафе, рестораны, общепиты, рынки и магазины не продуктового сектора. Работать будут только аптеки, АЗС, продуктовые магазины и банки.

Кроме того, планируется закрытие метро, ограничения в движении общественного транспорта, ограничение по числу людей в группа (до 10 человек), а также введение запрета на перемещение внутри страны.

Коронавирус в Украине: что известно

Коронавирус в Украине был впервые зафиксирован 3 марта в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. По состоянию на 16 марта тест на коронавирус у него отрицательный, если при повторном тестировании коронавирус не будет установлен, можно будет говорить о том, что он полностью вылечился. Такой тест предварительно планируется на 18 марта.

12 марта еще два человека заразились коронавирусом, а 13 марта один из них скончался. 16 марта стало известно еще о двух случаях заражения. Таким образом, по последним данным, в Украине 5 случаев заражения, один из них - летальный.