Коронавірус в Україні: лікар розповів, чому не можна закривати метро

Карантин у метро (колаж: РБК-Україна)

Через карантин в Україні метрополітен перестане функціонувати в Харкові, Дніпрі та Києві

Карантин в Україні посилився з 17 березня. Починаючи з вівторка метро по всій країні будуть закриватися до кінця загальнонаціонального карантину. Теоретично, метрополітени запрацюють з 3 квітня. Лікар прокоментував ризики закриття метро, а також різко висловився про рішення влади.

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, старший викладач Школи охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія" кандидат медичних наук Юрій Жигарев вважає, що метро зупиняти не можна.

"Це рішення — маячня і диверсія. Сподіваюся, що у чиновників вистачить розуму не робити дурниць", - вважає лікар.

За словами доктора, крім того, що життєдіяльність великого міста опиниться під загрозою, небезпека поширення коронавіруса лише збільшиться. Будь-який наземний транспорт буде ходити переповненим, і часто — з закритими вікнами: люди бояться протягів. Досить в маршрутку чи автобус зайти поширювачу інфекції, як безпека всіх пасажирів опиниться під загрозою: заразитися від одного хворого можуть до сотні людей. А вагони в поїздах метро, як і самі станції, забезпечені потужною системою вентиляції, знижує концентрацію мікробів, у тому числі й вірусів.

Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі про хворих коронавірусом в Києві.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві і по Україні закривають.