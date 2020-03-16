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Метро в Киеве и по Украине закрывают: Кабмин принял официальное решение

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 23:40
Метро в Киеве и по Украине закрывают: Кабмин принял официальное решение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии метро в Украине

Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуру Владислава Криклия в Telegram.

Криклий сообщил, что с 12:00 18 марта останавливается работа метро в городах (Киев, Харьков, Днепр), а городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутках, троллейбусах, автобусах, трамваях. Вместе с тем, личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Отметим, нардеп Алексей Гончаренко в свою очередь сообщил, что запретить работу метрополитенов предварительно планировалось 18 марта. Однако на Кабмине было принято решение сделать это раньше - с 17 марта.

Метро в Киеве и по Украине закрывают: Кабмин принял официальное решение

Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал Кабмин закрыть метро из-за Covid-19. По состоянию на 16 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом.

Вместе с тем, с завтрашнего дня в Киеве усиливают карантин. В частности, в столице ограничивается передвижение людей между городом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Также ограничивается работа заведений общественного питания и торговых центров.

Напомним, Владимир Зеленский призывал в областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта. По состоянию на сегодня в Черновицкой области 4 случая заражения, а в Житомирской - одно, которое повлекло смерть и два в Киеве.

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