Коронавирус "добрался" до коммуналки и пенсий: власти обратились с заявлением

Коронавирус и украинская экономика (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус привел к тому, что оплачивать коммунальные платежи в кассах и получать пенсии – опасно для здоровья

Коронавирус повлияет на оплату коммунальных платежей в Украине. Власти призвали украинцев совершать переводы через интернет-банкинг и при возможности - помочь это сделать своим близким и знакомым старшего поколения, которые находятся в группе риска коронавирусной инфекции.

Так, например, замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге 16 марта призвал граждан оплачивать полученные счета за жилищно-коммунальные услуги дистанционно через интернет.

"Для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать соответствующие отделения банков и "Укрпошту", создавая очереди и скопления людей", - заявил Музыченко, передает "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что по состоянию на сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в частности, используя личные кабинеты и Интернет-банкинг.

"Обращаемся к родным и близким пенсионеров, лицам преклонного возраста и маломобильной категории населения с просьбой помочь вашим бабушкам, дедушкам, отцам и матерям разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения банковских учреждений и отделений "Укрпошты", или сделать это за них", - добавил замминистра.

Он также уточнил, что для одиноких граждан, которые находятся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, помощь по оплате счетов будут осуществлять социальные работники, которые уже получили соответствующие инструкции.

Также в Минсоцполитики проинформировали, что на сегодня около 2/3 получателей пенсий и социальных выплат получают их при помощи пересчета на банковские карты, поэтому изменения механизма и сроках выплат для этой категории не предусматривается. Почти треть получателей, в частности, маломобильные люди, получают выплаты через отделения "Укрпочты" и через непосредственную доставку домой.

"На данный момент такие выплаты также осуществляются в соответствии определенных графиков. Сотрудники "Укрпошты" работают в обычном режиме", - добавил Музыченко.

Напомним, что в Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом.

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