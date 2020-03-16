В Украине еще две женщины заболели коронавирусом: что о них известно

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине выявили у двух женщин, которые недавно вернулись из-за границы

Коронавирус в Украине выявили еще у двух женщин из Черновицкой области. Что известно об инфицированных COVID-19, сколько в стране заболевших и умерших, как они себя чувствуют - в материале Styler.

Так, по состоянию на утро 16 марта известно о пяти случаях заражения коронавирусом.

49-летний мужчина из Черновцов (3 марта),

64-летний мужчина - Черновицкая область (12 марта),

71-летня женщина Радомышль, Житомирская область (12 марта) - заболевшая умерла 13 марта,

Две женщины Черновицкая область (16 марта).

На данный момент лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала уже 94 образца с подозрением на коронавирусную инфекцию. 80 - негативных, 9 - исследуется, 5 - подтвердилось.

Обе женщины, об инфицировании которых стало известно 16 марта, недавно вернулись из-за границы. Они изолированы, их состояние стабильное. Еще трое людей, которые контактировали с ними, отправлены на обсервацию. Это мать с ребенком и еще один человек.

Мужчины из Черновицкой области, которые заразились раньше, до сих пор находятся в больнице. Одному из них лучше, второго - до сих пор лихорадит.

Коронавирус в Украине (фото: facebook.com/phc.org.ua)

В МОЗ напомнили, как защитить себя от заражения коронавирусом:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ (минимальная дистанция - 1,5 метра),

не касайтесь своего лица, особенно глаз, носа и рта,

регулярно мойте руки около 20-40 секунд,

термически обрабатывайте продукты, не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

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