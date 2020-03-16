Правительство формирует список чартеров для эвакуации украинцев

Иллюстративное фото (telegram.org/OP_UA)

МИУ работает над эвакуацией украинцев после 17 марта

Министерство инфраструктуры Украины в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта. Об этом говорится в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что на сегодня Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта

"Следите за обновлениями информации на страницах Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что женскую сборную по дзюдо эвакуировали из Греции в Украину. Планировалось, что они покинут страну рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa, однако этот рейс был отменен. В связи с этим спортсменок пришлось эвакуировать через Болгарию.

Накануне в "Борисполь" прилетел спецборт с эвакуированными украинцами из Италии. Самолет отправляли в охваченную коронавирусом страну согласно решению украинского правительства. Уже известно, что у эвакуированных нет коронавируса, однако их все равно обязали пройти двухнедельную изоляцию.