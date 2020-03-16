ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус "добрався" до комуналки і пенсій: влада звернулася із заявою

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 20:07
Коронавірус "добрався" до комуналки і пенсій: влада звернулася із заявою
Коронавірус і українська економіка (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус призвів до того, що оплачувати комунальні платежі в касах та отримувати пенсії – небезпечно для здоров'я

Коронавірус вплине на оплату комунальних платежів в Україні. Влада закликала українців здійснювати перекази через інтернет-банкінг і при можливості - допомогти це зробити своїм близьким і знайомим старшого покоління, які знаходяться в групі ризику коронавірусної інфекції.

Так, наприклад, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на брифінгу 16 березня закликав громадян оплачувати отримані рахунки за житлово-комунальні послуги дистанційно через інтернет.

"Для оплати житлово-комунальних послуг не обов'язково особисто відвідувати відповідні відділення банків та "Укрпошту", створюючи черги та скупчення людей", - заявив Музиченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що станом на сьогодні існує кілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема, використовуючи особисті кабінети та Інтернет-банкінг.

"Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, осіб похилого віку та маломобільної категорії населення з проханням допомогти вашим бабусям, дідусям, батькам і матерям розібратися та оплатити комунальні послуги без відвідування банківських установ і відділень "Укрпошти", або зробити це за них", - додав заступник міністра.

Він також уточнив, що для одиноких громадян, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу по оплаті рахунків будуть здійснювати соціальні працівники, які вже отримали відповідні інструкції.

Також у Мінсоцполітики поінформували, що на сьогодні близько 2/3 одержувачів пенсій та соціальних виплат отримують їх за допомогою перерахунку на банківські карти, тому зміни механізму і терміни виплат для цієї категорії не передбачається. Майже третина одержувачів, зокрема, маломобільні люди, які отримують виплати через відділення "Укрпошти" та через безпосередню доставку додому.

"На цей час такі виплати здійснюються відповідно визначених графіків. Співробітники "Укрпошти" працюють у звичайному режимі", - додав Музиченко.

Нагадаємо, що в Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада може ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом.

Обмежити в'їзд, закрити кафе і ресторани: як Київ бореться з коронавірусом Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 16 березня
Новини України пенсиикоммунальные платежиКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся