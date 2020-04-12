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Коронавирус 2020: когда будет готова вакцина, названа точная дата

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 09:30
Коронавирус 2020: когда будет готова вакцина, названа точная дата
Коронавирус 2020 - когда будет готова вакцина (УНИАН)

Вакцина от коронавируса будет разработана в ближайшем будущем

Коронавирус 2020 может проходить без проявления симптомов и это делает его еще более опасным. Чтобы уберечься от заражения, эксперты советуют оставаться дома и придерживаться правил безопасности. К тому же, в скором времени будет готова вакцина, о чем пишет издание "Daily Mail".

Вакцина от COVID-19 будет готова к сентябрю 2020 года. Профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины в Британии, уверена в этом на 80%.

В прошлом месяце она говорила, что вакцина может быть разработана лишь к началу следующего года, однако теперь дала более оптимистичный прогноз. Испытания вакцины на людях начнутся в ближайшие две недели.

Эксперты считают, что нужно действовать быстро и эффективно, чтобы избежать каких-либо задержек и второго всплеска инфекции осенью. Поэтому переговоры с правительством по поводу производства уже начались.

"Мы не хотим приблизиться к концу года и обнаружить, что у нас есть высокоэффективная вакцина, и у нас нет никакой вакцины для использования", - подчеркнула профессор.

Напомним, что медсестрам не хватило спецодежды и они заразились коронавирусом.

Ранее мы писали, что украинцы покупают чаще всего на карантине.

А также о том, что медики развеяли очередной миф о коронавирусе и сообщили, что перчатки могут не помочь.

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