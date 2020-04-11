Что украинцы покупают чаще всего на карантине: интересный рейтинг товаров

Карантин в Украине - что украинцы покупают чаще всего (фото: РБК-Украина)

Опубликован список товаров, которые пользуются неимоверным спросом во время карантина

Карантин в Украине продолжается уже четвертую неделю. Люди стараются как можно реже выходить на улицу, а потому все чаще заказывают необходимые товары по интернету.

Во время карантина лишь изоляция может помочь максимально уберечься от контактов с внешним миром. И онлайн-шопинг в данной ситуации очень кстати. Об этом информирует сайт "Сегодня".

Первое, что интересует украинцев при покупках онлайн - маски и антисептики. Также украинцы стали чаще покупать товары для домашних животных, спортивную обувь и товары для творчества.

"Конечно, спрос на медицинские маски и антисептики остается. Но, сидя дома, украинцы стали больше заказывать в интернете товары, которые раньше покупали по дороге домой или в торговом центре", - отмечает руководитель пресс-службы Prom.ua Лилия Овчинникова.

Специалисты маркетплейса Bigl.ua отмечают, что, помимо прочего, люди стали в 6 раз чаще покупать кварцевые лампы, в 4,5 раза - баффы и балаклавы, а также в 1,5 раза - алмазную мозаику и эспандеры.

Аналитики портала OLX рассказывают, что в марте украинцы стали активнее покупать бытовую химию. "Во второй половине месяца украинцы чаще интересовались и товарами для фитнеса - примерно в полтора раза, в то время как количество предложений упало примерно на 11%", - отмечают в OLX.

В топах оказались также настольные игры, скутеры, велосипеды, игровые приставки. "Многие выбирают б/у товары, чтобы сейчас не переплачивать, а большинством из этих вещей, скорее всего, будут мало использоваться после карантина", - рассказывает Андрей Здор, руководитель IZI.ua.

И конечно же, существенно увеличился спрос на доставку продуктов из супермаркетов. "Средний чек в сравнении с февралем этого года вырос на 15% и составляет 1866 грн", - рассказывает Евгений Нетреба, коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

Напомним, как украинцы на карантине могут сберечь деньги.

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