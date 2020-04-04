Перчатки не помогут: медики развеяли очередной миф о коронавирусе

Коронавирус 2020

При защите от коронавируса 2020 не помогают хирургические перчатки

Коронавирус 2020 пугает своими масштабами и теперь каждый пытается найти хоть какие-то способы, что смогут помочь защититься от заражения. Как оказалось, перчатки не являются надежной защитой, передает WHNT News 19.

Оказывается, хирургические перчатки сходны по текстуре с кожей, и они способны поглощать микробы и патогены с нечистой поверхности. Поэтому, если дотронуться ими до лица, то можно заразиться.

Чтобы они служили защитой, следует менять или регулярно их чистить. В том же случае, когда осуществляется уход за человеком с таким заболеванием, надевать перчатки рекомендуют при контакте с кровью, стулом или другими выделениями организма.

Это также относится к тем ситуациям, когда обрабатываются потенциально опасные поверхности, такие как столы, сантехника, телефоны, клавиатура. "Убедитесь, что вы не касаетесь глаз, носа или рта руками в перчатках. Используйте их только один раз, сразу же снимайте их и мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой", - советуют эксперты.

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