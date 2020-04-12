Коронавірус 2020: коли буде готова вакцина, названа точна дата

Коронавірус 2020 - коли буде готова вакцина (УНІАН)

Вакцина від коронавірусу буде розроблена в найближчому майбутньому

Коронавірус 2020 може проходити без прояву симптомів і це робить його ще більш небезпечним. Щоб уберегтися від зараження, експерти радять залишатися вдома і дотримуватися правил безпеки. До того ж, незабаром буде готова вакцина, про що пише видання "Daily Mail".

Вакцина від COVID-19 буде готова до вересня 2020 року. Професор Оскфордського університету Сара Гілберт, яка очолює розробку вакцини в Британії, впевнена в цьому на 80%.

Минулого місяця вона говорила, що вакцина може бути розроблена лише до початку наступного року, однак тепер дала більш оптимістичний прогноз. Випробування вакцини на людях почнуться в найближчі два тижні.

Експерти вважають, що потрібно діяти швидко і ефективно, щоб уникнути будь-яких затримок і другого сплеску інфекції восени. Тому переговори з урядом з приводу виробництва вже почалися.

"Ми не хочемо наблизитися до кінця року і виявити, що у нас є високоефективна вакцина, і у нас немає жодної вакцини для використання", - підкреслила професор.

Нагадаємо, що медсестрам не вистачило спецодягу і вони заразилися коронавірусом.

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