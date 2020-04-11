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Медсестрам не хватило спецодежды и они заразились коронавирусом: подробности

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 10:01
Медсестрам не хватило спецодежды и они заразились коронавирусом: подробности
Коронавирус 2020 - медсестры заразились коронавирусом из-за нехватки спецодежды (УНИАН)

Коронавирус подхватили врачи из-за нехватки защитной одежды

Коронавирус 2020 подцепили врачи из Великобритании - так сказалась нехватка специальной защитной одежды и прочего оснащения. Об этом информирует издание "New York Post".

Отмечается, что три медсестры госпиталя The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона заразились коронавирусом, поскольку им не хватило спецодежды и они были вынуждены надеть мусорные пакеты.

Данный госпиталь первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как в марте 2020 отметили увеличение числа заразившихся COVID-19.

Руководство больницы не смогло предоставить работникам медицинские маски, шапочки и фартуки, поэтому медсестры были вынуждены надеть на голову, руки и ноги мусорные пакеты. В таком виде они отправились убирать палаты с зараженными пациентами.

В конечном итоге у девушек был диагностирован коронавирус, после чего им пришлось занять место в палатах в качестве пациентов.

Напомним, что Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом.

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