"Королівський" львівський сирник: рецепт вишуканого українського десерту, який неможливо забути

Львівський сирник нагадує чизкейк - в цьому десерті поєднана ніжна сирна начинка та шоколадна глазур. Для цікавого смаку до сирника додають родзинки, мак та апельсинову цедру, що робить десерт по-королівськи вишуканим.
Про те, як готувати смачний десерт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Для того, щоб приготувати розкішний львівський сирник, необхідні ці продукти:
Спочатку підготуйте начинку для львівського сирника. Для цього потрібно залити родзинки окропом на 5 хвилин. Мак потрібно пересипати в каструлю, залити окропом, після чого проварити протягом 15-20 хвилин.
Для приготування основної частини львівського сирника, кисломолочний сир потрібно поєднати з яйцями і перебити в однорідну масу за допомогою блендера. Важливо, щоб сир був якомога жирнішим.
Всипте в сирну масу манку, додайте звичайний та ванільний цукор, а також цедру до смаку. Розтопіть масло до стану рідини, а потім влийте інгредієнт до сирної маси. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Злийте з маку рідину за допомогою сита, та змішайте інгредієнт з 4 ст. л. сирної маси. До більшої частини сиру додайте родзинки, попередньо зливши з них воду.
Форму для випікання змастіть маслом. Рекомендують брати невеликий посуд, наприклад, 25х10 см, так сирник буде гарнішим. Спочатку вилийте в форму сирну масу з родзинками, розрівняйте поверхню шпателем. Наступним шаром вилийте сирну масу з маком, також розрівнявши поверхню.
Випікайте львівський сирник протягом 60 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Коли десерт повністю охолоне, обережно дістаньте його з форми, переклавши маковим шаром донизу.
Для приготування глазурі розтопіть шоколад з олією на водяній бані. Полийте глазур'ю сирник з кожного боку, а потім переставте в холодильник для застигання. Коли глазур буде твердою - можна нарізати львівський сирник на шматочки та пригощатися.
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