"Королевский" львовский сырник: рецепт изысканного украинского десерта, который невозможно забыть

Что нужно для львовского сырника

Для того чтобы приготовить роскошный львовский сырник, необходимы эти продукты:

творог (жирность 5%) - 550 г

яйца - 3 шт.

сливочное масло - 60 г

манка - 30 г

сахар - 90 г

ванильный сахар - 10 г

молочный шоколад - 150 г

мак - 70 г

изюм - 70 г

цедра апельсина или лимона - по вкусу

растительное масло - 1,5 ст. л.

Как готовить львовский сырник

Сначала подготовьте начинку для львовского сырника. Для этого нужно залить изюм кипятком на 5 минут. Мак нужно пересыпать в кастрюлю, залить кипятком, после чего проварить в течение 15-20 минут.

Для приготовления основной части львовского сырника, творог нужно соединить с яйцами и перебить в однородную массу с помощью блендера. Важно, чтобы творог был как можно жирнее.

Всыпьте в творожную массу манку, добавьте обычный и ванильный сахар, а также цедру по вкусу. Растопите сливочное масло до состояния жидкости, затем влейте ингредиент в творожную массу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Слейте с мака жидкость с помощью сита, и смешайте ингредиент с 4 ст. л. творожной массы. К большей части творога добавьте изюм, предварительно слив с него воду.

Форму для выпечки смажьте маслом. Рекомендуют брать небольшую посуду, например, 25х10 см, так сырник будет красивее. Сначала вылейте в форму творожную массу с изюмом, разровняйте поверхность шпателем. Следующим слоем вылейте творожную массу с маком, также разровняв поверхность.

Выпекайте львовский сырник в течение 60 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Когда десерт полностью остынет, осторожно извлеките его из формы, переложив маковым слоем вниз.

Для приготовления глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Полейте глазурью сырник с каждой стороны, а затем переставьте в холодильник для застывания. Когда глазурь будет твердой - можно нарезать львовский сырник на кусочки и угощаться.