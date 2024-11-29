"Королевский" львовский сырник: рецепт изысканного украинского десерта, который невозможно забыть

Львовский сырник напоминает чизкейк - в этом десерте совмещена нежная творожная начинка и шоколадная глазурь. Для интересного вкуса к сырнику добавляют изюм, мак и апельсиновую цедру, что делает десерт по-королевски изысканным.
О том, как готовить вкусный десерт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти от mil_alexx".
Для того чтобы приготовить роскошный львовский сырник, необходимы эти продукты:
Сначала подготовьте начинку для львовского сырника. Для этого нужно залить изюм кипятком на 5 минут. Мак нужно пересыпать в кастрюлю, залить кипятком, после чего проварить в течение 15-20 минут.
Для приготовления основной части львовского сырника, творог нужно соединить с яйцами и перебить в однородную массу с помощью блендера. Важно, чтобы творог был как можно жирнее.
Всыпьте в творожную массу манку, добавьте обычный и ванильный сахар, а также цедру по вкусу. Растопите сливочное масло до состояния жидкости, затем влейте ингредиент в творожную массу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Слейте с мака жидкость с помощью сита, и смешайте ингредиент с 4 ст. л. творожной массы. К большей части творога добавьте изюм, предварительно слив с него воду.
Форму для выпечки смажьте маслом. Рекомендуют брать небольшую посуду, например, 25х10 см, так сырник будет красивее. Сначала вылейте в форму творожную массу с изюмом, разровняйте поверхность шпателем. Следующим слоем вылейте творожную массу с маком, также разровняв поверхность.
Выпекайте львовский сырник в течение 60 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Когда десерт полностью остынет, осторожно извлеките его из формы, переложив маковым слоем вниз.
Для приготовления глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Полейте глазурью сырник с каждой стороны, а затем переставьте в холодильник для застывания. Когда глазурь будет твердой - можно нарезать львовский сырник на кусочки и угощаться.
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