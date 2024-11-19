Галицькі смаколики макаґіґі: старовинний рецепт печива з книги 1937 року

Макаґіґі - це традиційне печиво з західних регіонів України. Ці смаколики дуже нагадують на смак козинаки, адже готуються з маку, меду, цукру та різних горіхів.

Про те, як готувати галицьке печиво за старовинним рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для печива макаґіґі

Для того, щоб приготувати галицьке печиво за старовинним рецептом, треба ці інгредієнти:

горіхи - 500 г

борошно -1 ст. л.

цукор - 100 г

мед - 100 г

Як готувати макаґіґі

Для того, щоб приготувати галицьке печиво макаґіґі, можна використовувати різні види горіхів, проте, якщо в саду росте волоський горіх, можна використовувати лише цей інгредієнт.

Спочатку горіхи потрібно обсмажити на пательні, а потім подрібнити в блендері. Не варто перемелювати горіхи до стану дрібної крихти - це забере характерну текстуру горіхового печива.

Як готувати печиво з горіхів (скриншот / Кулінарні витівки)

Якщо мед занадто густий, перекладіть його в каструлю та розтопіть масу до рідкого стану. Після цього додайте цукор і, помішуючи, доведіть масу до однорідності. При цьому вогонь має бути маленьким.

Коли маса стане густою, а цукор повністю розчиниться, всипте подрібнені горіхи. Щоб печиво було більше щільним, додайте до суміші борошно.

Постійно перемішуючи продукти, готуйте горіхову масу на вогні протягом приблизно 5 хвилин. Після цього рівномірно викладіть горіхову масу на пергамент для випікання, розрівнявши суміш ложкою. Шар горіхів повинен становити приблизно 1 см.

Як готувати макаґіґі (скриншот / Кулінарні витівки)

Наріжте солодощі на вертикальні та горизонтальні смужки так, щоб печиво було розрізане на квадрати. Після цього потрібно лише зачекати, коли солодощі повністю застигнуть.