Галицькі смаколики макаґіґі: старовинний рецепт печива з книги 1937 року
Макаґіґі - це традиційне печиво з західних регіонів України. Ці смаколики дуже нагадують на смак козинаки, адже готуються з маку, меду, цукру та різних горіхів.
Про те, як готувати галицьке печиво за старовинним рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що потрібно для печива макаґіґі
Для того, щоб приготувати галицьке печиво за старовинним рецептом, треба ці інгредієнти:
- горіхи - 500 г
- борошно -1 ст. л.
- цукор - 100 г
- мед - 100 г
Як готувати макаґіґі
Для того, щоб приготувати галицьке печиво макаґіґі, можна використовувати різні види горіхів, проте, якщо в саду росте волоський горіх, можна використовувати лише цей інгредієнт.
Спочатку горіхи потрібно обсмажити на пательні, а потім подрібнити в блендері. Не варто перемелювати горіхи до стану дрібної крихти - це забере характерну текстуру горіхового печива.
Як готувати печиво з горіхів (скриншот / Кулінарні витівки)
Якщо мед занадто густий, перекладіть його в каструлю та розтопіть масу до рідкого стану. Після цього додайте цукор і, помішуючи, доведіть масу до однорідності. При цьому вогонь має бути маленьким.
Коли маса стане густою, а цукор повністю розчиниться, всипте подрібнені горіхи. Щоб печиво було більше щільним, додайте до суміші борошно.
Постійно перемішуючи продукти, готуйте горіхову масу на вогні протягом приблизно 5 хвилин. Після цього рівномірно викладіть горіхову масу на пергамент для випікання, розрівнявши суміш ложкою. Шар горіхів повинен становити приблизно 1 см.
Як готувати макаґіґі (скриншот / Кулінарні витівки)
Наріжте солодощі на вертикальні та горизонтальні смужки так, щоб печиво було розрізане на квадрати. Після цього потрібно лише зачекати, коли солодощі повністю застигнуть.
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