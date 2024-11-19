ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Галицькі смаколики макаґіґі: старовинний рецепт печива з книги 1937 року

Вівторок 19 листопада 2024 07:45
UA EN RU
Галицькі смаколики макаґіґі: старовинний рецепт печива з книги 1937 року Галицьке печиво макаґіґі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Макаґіґі - це традиційне печиво з західних регіонів України. Ці смаколики дуже нагадують на смак козинаки, адже готуються з маку, меду, цукру та різних горіхів.

Про те, як готувати галицьке печиво за старовинним рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для печива макаґіґі

Для того, щоб приготувати галицьке печиво за старовинним рецептом, треба ці інгредієнти:

  • горіхи - 500 г
  • борошно -1 ст. л.
  • цукор - 100 г
  • мед - 100 г

Як готувати макаґіґі

Для того, щоб приготувати галицьке печиво макаґіґі, можна використовувати різні види горіхів, проте, якщо в саду росте волоський горіх, можна використовувати лише цей інгредієнт.

Спочатку горіхи потрібно обсмажити на пательні, а потім подрібнити в блендері. Не варто перемелювати горіхи до стану дрібної крихти - це забере характерну текстуру горіхового печива.

Галицькі смаколики макаґіґі: старовинний рецепт печива з книги 1937 року

Як готувати печиво з горіхів (скриншот / Кулінарні витівки)

Якщо мед занадто густий, перекладіть його в каструлю та розтопіть масу до рідкого стану. Після цього додайте цукор і, помішуючи, доведіть масу до однорідності. При цьому вогонь має бути маленьким.

Коли маса стане густою, а цукор повністю розчиниться, всипте подрібнені горіхи. Щоб печиво було більше щільним, додайте до суміші борошно.

Постійно перемішуючи продукти, готуйте горіхову масу на вогні протягом приблизно 5 хвилин. Після цього рівномірно викладіть горіхову масу на пергамент для випікання, розрівнявши суміш ложкою. Шар горіхів повинен становити приблизно 1 см.

Галицькі смаколики макаґіґі: старовинний рецепт печива з книги 1937 року

Як готувати макаґіґі (скриншот / Кулінарні витівки)

Наріжте солодощі на вертикальні та горизонтальні смужки так, щоб печиво було розрізане на квадрати. Після цього потрібно лише зачекати, коли солодощі повністю застигнуть.

Нещодавно ми розповідали, як готувати гарбузову бабку з рисом.

А також писали, як готувати ідеальні пампухи до Різдва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Традиції Готування
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей