Никто не женится на актрисах: принц Филипп был против брака с Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл была не самой подходящей парой для внука принца Филиппа

Меган Маркл была нежеланной в королевском дворце и принца Гарри пытались остановить от необдуманного шага почти все члены королевской семьи. Об этом пишет издание The Sun.

Практически все члены королевской семьи побеседовали с принцем Гарри накануне его помолвки и попытались его переубедить. Они приводили ему различные аргументы, по котором американская актриса – не самая подходящая пара для наследника королевского престола.

Принц Уильям спрашивал брата о том, не торопится ли он со своим решением жениться.

"Кажется, все идет слишком быстро. Ты уверен?" – спросил принца Гарри старший брат.

Также против этого брака был и дед принца Гарри, принц Филипп, с которым у герцога Сассекского прекрасные отношения. Он попытался поговорить с внуком в то время, когда его роман с актрисой Меган Маркл стал достоянием общественности. Принц Филипп посоветовал внуку быть очень осторожным в отношениях с Меган Маркл.

"Не связывайся с актрисами, на них никто не женится", - сказал принц Филипп.

Меган Маркл, принц Гарри, королева Елизавета и принц Филипп с маленьким Арчи.

Однако принц Гарри не послушал своих родственников и встал на защиту Меган Маркл. Он попытался переубедить родственников, что у них настоящая любовь и она станет прекрасной женой и матерью.

Вполне вероятно, что герцог Эдинбургский смирился с выбором своего внука, так как в тексте своего поздравления в Instagram герцоги Сассекские назвали его ласково "дедушкой".

А во время первой фотосессии с новорожденным Арчи он засветился одним из первых, рядом с королевой Елизаветой и матерью Меган Маркл. И как отметила позже герцогиня Сассекская, принц Филипп стал одним из первых членов королевской семьи, кто увидел новорожденного малыша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети скандал с новым фото сына Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл публично опозорилась.