Королева настаивает: Меган и Гарри скоро воссоединятся с Кейт и Уильямом

Вражда между Меган Маркл и принцем Гарри с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом может быть временно приостановлена. По крайней мере, герцоги планируют в скором времени совместный выход. Вероятно, уже в начале ноября общественность сможет увидеть братьев, которые некогда были близкими друзьями, вместе с их супругами на одном важном мероприятии.

Так, королевские обязанности обяжут два семейства появиться вместе на Дне памяти павших в Первой мировой войне, пишет Daily Mail.

Это традиционное мероприятие пройдет 11 ноября. На этот день запланирована служба в Вестминстерском аббатстве, после чего состоится концерт в Альберт-холле.

"Этот день должен расставить все на свои места и позволить членам семьи задуматься о том, что действительно для них важно", - сказано в сообщении инсайдера.

Так, прошлогодний День памяти герцоги провели вместе. При этом они старались демонстрировать на публике радостные от встречи эмоции.

Уильям, Гарри, Меган и Кейт на Дне памяти в 2018 году (фото: royal.gov.uk)

Кроме того, на совместном выходе внуков со своими супругами настаивает сама королева Елизавета II. 93-летняя правящая монарх очень хочет, чтобы принцы Уильям и Гарри с семьями были единым целым, несмотря на жизненные обстоятельства.

Стоит отметить, что семьи герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских стали все реже появляться вместе на публике. Поговаривают, вражда между братьями началась после того, как Уильям не поддержал желание брата жениться на Меган Маркл.

Позже герцоги Сассекские вышли из королевского фонда, который основали братья. Кроме того, они порознь отправились в отпуск в замок Балморал, где ежегодно в августе отдыхает королева. Герцоги не только поехали в разное время, но и жили в отдаленных особняках друг от друга.