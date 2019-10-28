Королева наполягає: Меган і Гаррі скоро возз'єднаються з Кейт і Вільямом

Ворожнеча між Меган Маркл і принцем Гаррі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом може бути тимчасово припинена. Принаймні, герцоги планують незабаром спільний вихід. Ймовірно, вже на початку листопада громадськість зможе побачити братів, які колись були близькими друзями, разом з їх дружинами на одному важливому заході.

Так, королівські обов'язки зобов'яжуть два сімейства з'явитися разом на Дні пам'яті полеглих у Першій світовій війні, пише Daily Mail.

Цей традиційний захід пройде 11 листопада. На цей день запланована служба у Вестмінстерському абатстві, після чого відбудеться концерт в Альберт-холі.

"Цей день повинен розставити все на свої місця і дозволити членам сім'ї задуматися про те, що дійсно для них важливо", - сказано в повідомленні інсайдера.

Так, минулорічний День пам'яті герцоги провели разом. При цьому вони намагалися демонструвати на публіці радісні емоції від зустрічі.

Вільям, Гаррі, Меган і Кейт на Дні пам'яті у 2018 році (фото: royal.gov.uk)

Крім того, на спільному виході онуків зі своїми дружинами наполягає сама королева Єлизавета II. 93-річна правляча монархиня дуже хоче, щоб принци Вільям і Гаррі з родинами були єдиним цілим, незважаючи на життєві обставини.

Варто відзначити, що сім'ї герцогів Кембриджських і герцогів Сассекських стали все рідше з'являтися разом на публіці. Подейкують, ворожнеча між братами почалася після того, як Вільям не підтримав бажання брата одружитися на Меган Маркл.

Пізніше герцоги Сассекські вийшли з королівського фонду, який заснували брати. Крім того, вони порізно вирушили у відпустку в замок Балморал, де щорічно в серпні відпочиває королева. Герцоги не тільки поїхали в різний час, але і жили у віддалених особняках один від одного.