Это смешно: сестра Меган Маркл сделала странное заявление о герцогине

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Сестра Меган Маркл прокомментировала интервью своей родственницы

Меган Маркл недавно заявила о том, что ее друзья отговаривали ее вступать в брак с принцем Гарри, и она не думала, что будет так тяжело. Об этом она рассказала журналистам после выхода документального фильма о герцогах Сассекских "Гарри и Меган: африканское путешествие".

Саманта, старшая сестра Меган Маркл, жестко прокомментировала интервью герцогини. Впрочем, стоит отметить, что она вместе с отцом всегда поливают грязью Меган.

Саманта заявила, что смешно, когда Меган постоянно находится с охранной по всему миру и на ее безопасность тратят миллионы долларов, а она при этом еще жалуется, что никто не спрашивает, все ли у нее нормально.

Меган Маркл (фото: instagram.com)

По словам старшей сестры, Меган живет как миллионер, много путешествует, летает на частных самолетах, и ей не гоже сетовать на жизнь. Кроме того, она упрекнула герцогиню в том, что она не спросила о здоровье своего отца, когда он перенес два сердечных приступа.

Известная американская телеведущая Венди Уильямс также возмутилась жалобами Меган Маркл. По ее словам, она никогда не пожалеет герцогиню, поскольку она знала на что идет, когда становилась частью королевской семьи.

Напомним, что Меган Маркл снова просчиталась и вляпалась в скандал. Фильм о герцогах "Гарри и Меган: африканское путешествие" оказался провальным из-за того, что герцогиня все время рассказывала о трудностях, с которыми она столкнулась.