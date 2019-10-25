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Кейт Миддлтон с детьми заметили в супермаркете: скупались к Хеллоуину (фото)

STYLERПерсоны    25.10.2019 - 07:58
Кейт Миддлтон с детьми заметили в супермаркете: скупались к Хеллоуину (фото)
Кейт Миддлтон (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон зашла в обычный супермаркет за покупками

Кейт Миддлтон и принц Уильям недавно вернулись из пятидневного турне по Пакистану. И теперь многодетная семья герцогов Кембриджских решила вплотную заняться приготовлениями к Хеллоуину.

Так, недавно Кейт заметили в обычном супермаркете, в котором она покупала праздничные наряды для Джорджа, Шарлотты и Луи, а также другие атрибуты праздника. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Герцогиня зашла в один из маркеров сети Сейнсбери (Sainsbury’s) около 11 утра в четверг, 24 октября, в городе Хардвик (графство Кембриджшир). Скромная Кейт была одета обыденно - в черные брюки и рубашку поло такого же цвета.

Кейт Миддлтон с детьми заметили в супермаркете: скупались к Хеллоуину (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com)

У детей сейчас каникулы и семья отправилась в загородную резиденцию Анмер-холл.

Кейт пришла в супермаркет со старшими детьми - 6-летним Джорджем и 4-летней Шарлоттой. Королевское семейство сопровождал телохранитель.

В сеть попало фото, коорое удалось сделать одной из покупательниц, несмотря на бдительного охранника.

Кейт Миддлтон с детьми заметили в супермаркете: скупались к Хеллоуину (фото)

Кейт Миддлтон заметили в супермаркете (фото: instagram.com)

"Я не видела, что она на самом деле купила. Но Кейт спрашивала своих детей, что они собираются сделать на Хэллоуин", - рассказала очевидица.

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