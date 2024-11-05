Королева Камілла захворіла: палацу довелося скасувати заплановані заходи

Королева Камілла захворіла

Через стан здоров'я їй доведеться відмовитися від участі у прийомі в Букінгемському палаці для олімпійських та паралімпійських спортсменів. Також вона не відвідає захід на Полі Пам'яті у четвер, 7 листопада.

"Її Величність королева зараз почувається погано через інфекцію грудної клітини, у зв'язку з чим лікарі рекомендували їй короткий період спокою", - прокоментували новину представники палацу.

королева Камілла захворіла (фото: Getty Images)

Обраниця короля Чарльза має надію, що зможе швидко одужати та повернутися до виконання своїх робочих обов'язків, у тому числі взяти участь у заході з нагоди Дня пам'яті цими вихідними. Наразі це питання поки що залишається невирішеним. Жодних інших подробиць щодо стану здоров'я королеви не повідомляється.

Нагадаємо, до Великобританії Камілла повернулася минулої середи після того, як разом з королем відвідала Австралію та Самоа. Окрім того, вони зупинялися в Індії, повертаючись додому.

До слова, у Чарльза III у лютому цього року діагностували рак, і на час закордонної поїздки лікування було призупинено з дозволу лікарів. Проте, як зазначалося, монарх повернеться до лікування після повернення додому.

Нещодавно королівське подружжя повернулося з-за кордонної поїздки (фото: Getty Images)