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Королева Камилла заболела: дворцу пришлось отменить запланированные мероприятия

Королева-консорт Камилла (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Королева-консорт Камилла заболела инфекцией грудной клетки, и поэтому пришлось отменить несколько важных запланированных мероприятий. Сейчас жена Чарльза III находится под наблюдением врача, и она уже принесла извинения за неудобства.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание BBC.

Королева Камилла заболела

Из-за состояния здоровья ей придется отказаться от участия в приеме в Букингемском дворце для олимпийских и паралимпийских спортсменов. Также она не посетит мероприятие на Поле Памяти в четверг, 7 ноября.

"Ее Величество королева сейчас чувствует себя плохо из-за инфекции грудной клетки, в связи с чем врачи рекомендовали ей короткий период покоя", - прокомментировали новость представители дворца.

королева Камилла заболела (фото: Getty Images)

Избранница короля Чарльза надеется, что сможет быстро выздороветь и вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей, в том числе принять участие в мероприятии по случаю Дня памяти в эти выходные. Пока этот вопрос пока остается до конца не решенным. Никаких других подробностей о состоянии здоровья королевы не сообщается.

Напомним, в Великобританию Камилла вернулась в прошлую среду после того, как вместе с королем посетила Австралию и Самоа. Кроме того, они останавливались в Индии, возвращаясь домой.

К слову, у Чарльза III в феврале этого года диагностировали рак и на время заграничной поездки лечение было приостановлено с разрешения врачей. Однако, как отмечалось, монарх вернется к лечению по возвращении домой.

Недавно королевские супруги вернулись из-за границы (фото: Getty Images)

В июне Букингемский дворец показал новый портрет Чарльза III.

Тем временем королевский эксперт высказалась о Кейт Миддлтон, которая тоже борется с раком.

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Королевская семья