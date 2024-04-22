Королева Камілла приміряла на себе брошку Єлизавети II для важливої родинної події :про що мова

Чому королева Камілла одягнула брошку Єлизавети II

76-річна королева відвідала Королівські Улани на їхній базі в Кетерік Гарнізоні вперше після того, як стала головнокомандувачем полку британської армії.

Призначення в підрозділ особливо сентиментальне, оскільки покійний батько Камілли, майор Брюс Шанд, служив у 12-му уланському полку під час Другої світової війни та отримав два військових хрести, у тому числі за хоробрість у бою.

Наряд Камілли віддав данину їх військовій формі. Жінка вибрала темно-синю сукню від Fiona Clare з кольчугою на плечах, яскраво-червоним коміром і золотими ґудзиками, як у Royal Lancers. Вона доповнила образ червоним беретом з пір’ям.

Королева Камілла також прикрасила образ брошкою із зображенням полкового черепа та схрещених кісток. Цей виріб належить до колекції ювелірних виробів королеви Єлизавети II.

Королева Камілла у брошці Єлизавети II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Як відомо, покійна королева довгий час була пов’язана з королівськими Уланами й була призначена головнокомандувачем підрозділу-попередника, 16-го/5-го Уланських полків, у свій 21-й день народження в 1947 році.

А ось невістка королеви Камілла, була оголошена новим почесним полковником у червні 2023 року. Раніше ці обов’язки виконувала Єлизавета.

Каміллу зустріли на базі королівських Уланів військовим салютом та 152 солдати на параді та виголосили коротку промову. Дружина Чарльза III поділяла гордість за те, що вона є головнокомандувачем і процитувала мемуари свого батька.

"Усі були дуже привітні, і атмосфера була невимушеною..Мене взяв під опіку ад’ютант, така ж приємна людина, як ніколи не жила, і тихий ефективний солдат. Я був глибоко вдячний йому, оскільки він не лише тягнув мене з різних негараздів, не обов’язково повідомляючи полковника, але також розсудливо передав мене певним старшим сержантам, які взяли під свій контроль мою освіту і тактовно, але рішуче керували моїми невдалими кроками", - прочитала мемуари свого батька королева-консорт.

Королева Камілла дебютує у командуванні військовим полком (фото: instagram.com/theroyalfamily)