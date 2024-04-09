Історія кохання короля Чарльза III та Камілли, яка стала сильніше королівських звичаїв
Король Чарльз III хоч і має два шлюби, все життя по-справжньому кохав лише одну жінку, і не. була, є і буде Камілла.
РБК-Україна (проект Styler) з нагоди 19-х річниці королівського шлюбу, розповідає крізь що пройшла пара, заради визнання свого кохання.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела, Telegram-канал Roal blog, BBC, Вікіпедія.
Яким було весілля короля та королеви
Весілля Чарльза та Камілли відбулося 9 квітня 2005 року. І дивлячись на подружжя, багато хто зрозумів, що принц Уельський і Камілла насолоджуються феноменальним порозумінням і ставляться одне до одного зі зворушливою ніжністю та справжнім коханням.
Попри те, що Камілла не є матір’ю дітей короля, колись принц Гаррі публічно заявив про любов до мачухи й назвав її дуже доброю людиною. Тоді більшість британців прийняли нову королеву, хоч і дуже любили принцесу Діану.
Весільна церемонія Чарльза та Камілли (фото: Getty images)
Багато хто навіть почав висловлювати дуже здорову думку: принц Чарльз - жива людина і має право бути щасливим. Нехай навіть із не зовсім "прекрасною леді".
Подружжя зіграло розкішне весілля за всіма традиціями. Камілла була у цікавій молочній сукні, а Чарльз у класичному костюмі, але це лише на одній з церемоній. А от для другої, Камілла вибрала довгу сіру сукню з вишивкою.
Крізь які складнощі пройшла королівська пара заради кохання
Як відомо, король та королева змогли бути разом після невдалих спроб побудувати родину. Річ в тому, що чоловік Камілли Ендрю постійно їй зраджував, а принцеса Діана була занадто холодною до Чарльза і мала коханців, адже в його серці вже тоді була лише королева-консорт.
І якщо король закохався у жінку з першої зустрічі, коли вона заявила йому про зв’язок її прабабці та його прадіда. Відтоді його серце стало зайнятим до сьогоднішнього дня. А сама ж Камілла тоді хотіла лише помститися колишньому, але з часом закохалась.
Історія кохання короля та королеви (фото: Getty images)
Навіть під час шлюбу Чарльза та Діани, на який його підштовхнула Камілла, її ім’я було дуже заплямованим через зустрічі та телефонні розмови з королем. Бідолашну обраницю монарха навіть звинувачували в аварії принцеси Діани, але згодом народ схаменувся і після весілля прийняв королеву.
Зараз пара досі демонструє ідилію у стосунках та любов одне до одного, яке доводить, що кохання здатне на все.
Весільний торт короля і королеви (фото: Getty images)
Раніше ми розповідали, що Чарльз III порушив важливу королівську традицію.
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